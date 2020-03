NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z soboty 7 marca

12:24 Kolejne 45 przypadków koronawirusa w Niemczech



W nocy z piątku na sobotę liczba przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła o 45 przypadków i osiągnęła 684 potwierdzonych zakażeń w sobotę rano – podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie.



Większość przypadków odnotowano na zachodzie i południu kraju, w tym 346 w Nadrenii Północnej-Westfalii i ponad 100 w południowych stanach Bawarii i Badenii-Wirtembergii. 12:15 Pierwszy przypadek koronawirusa na Malcie



Minister zdrowia Malty Chris Fearne poinformował o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa. Zakażona jest 12-letnia Włoszka, która mieszka na wyspie. W lutym wróciła z Włoch.



Teraz dziewczynka jest leczona na oddziale chorób zakaźnych państwowego szpitala. Czuje się dobrze. Cała jej rodzina zostałą poddana kwarantannie. 12:09 U co najmniej 21 osób na pokładzie wycieczkowca Grand Princess, który utknął u wybrzeży Kalifornii, stwierdzono koronawirus SARS-CoV-2. Na pokładzie znajduje się wiele starszych osób. Agencja Reutera opisuje historię Kari Kolstoe, emerytki z Północnej Dakoty, która ma raka w 4. stadium.



Ma 4. stadium raka, utknęła na wycieczkowcu, gdzie szaleje koronawirus. „Martwię się, że nie wrócę” 11:51 Prezydent podpisał ustawę ws. koronawirusa



Na krótkiej konferencji Andrzej Duda pokazał podpisaną przez siebie ustawę ws. koronawirusa.



twitter.com 11:31 Iran: Drugi poseł zmarł z powodu koronwawirusa



55-letnia deputowana do irańskiego parlamentu zmarła z powodu koronawirusa. Fatemeh Rahbar była konserwatystką.



W lutym koronawirusa stwierdzono u wiceministra Iranu i innego posła. Poseł zmarł kilka dni później. Inną ofiarą koronawirusa wśród irańskich władz był wysoki rangą doradca najwyższego przywódcy kraju.



Iran oficjalnie ogłosił 124 zgony i 4747 zakażeń koronawirusem, choć uważa się, że liczby te są niedoszacowane. 11:15 O godz. 12.30 odbędzie się konferencja prasowa ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dotycząca sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce.



twitter.com 10:51 Statek Costa Fortuna, na którego pokładzie znajduje się około 100 Polaków, nie został wpuszczony do portów w Tajlandii i Malezji. Powodem są obawy przed koronawirusem.



Drugi kraj nie wpuścił statku Costa Fortuna w obawie przed koronawirusem. Na pokładzie około 100 Polaków 10:31 Mucha odpowiada Kosiniakowi-Kamyszowi: Na ma podstaw do przeniesienia wyborów



– Nie ma dzisiaj żadnych podstaw prawnych, ale nie ma też okoliczności faktycznych, które by wskazywały, że jest potrzeba przesunięcia terminu wyborów z powodu koronawirusa – oświadczył w sobotę na antenie RMF FM wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.



W ten sposób odniósł się do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że nie wykluczył wniosku o przesunięcie terminu wyborów.



– Wyobrażam sobie przełożenie wyborów prezydenckich na inny termin – mówił prezes PSL w rozmowie z portalem rp.pl. 10:02 Prezydent Filipin Rodrigo Duterte ogłosił stan wyjątkowy dotyczący zdrowia publicznego



Ogłoszenie stanu wyjątkowego dotyczącego zdrowia publicznego na Filipinach ma związek z pierwszym przypadkiem zakażenia koronawirusem u mężczyzny, który nie był za granicą. Ministerstwo zdrowia Filipin ogłosiło kod czerwony i zaleciło, żeby prezydent to zrobił.



62-letni mężczyzna nie był ostatnio za granicą. Zakażona jest również jego 59-letnia żona. Oprócz tych dwóch przypadków na Filipinach dwie osoby już wyzdrowiały, a jedna zmarła. 9:21 – Stan czterech kolejnych osób zakażonych koronawirusem jest stabilny, nie mamy informacji, żeby czyjeś życie było zagrożone – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski na antenie Radia Zet. Minister podkreślał, że na razie jest za wcześnie, by mówić o epidemii koronawirusa w Polsce. 9:01 Ponad 7 tysięcy przypadków koronawirusa w Korei



Koreańskie służby sanitarne ogłosiły 274 nowe przypadki koronawirusa. Łącznie w tym kraju potwierdzono 7041 przypadków. Wzrosła też liczba ofiar – z 44 do 46.



Zdecydowaną większość z nich wykyto w mieście Daegu i otaczającej je prowincji Północne Gyeongsang. 8:28 GIS odradza podróże na tereny kolejnych europejskich państw.



Koronawirus. GIS wydał nowy komunikat. Odradza podróże na tereny kolejnych europejskich państw 8:11 Rośnie liczba ofiar koronawirusa na świecie. Z powodu epidemii zmarło już 3497 osób. W ciągu ostatniej doby najwięcej zgonów odnotowano we Włoszech. Kolejnymi państwami na świecie pod względem liczby zakażonych po Chinach, Korei Południowej i Iranie są Włochy, Niemcy i Francja.



Koronawirus na świecie. W Chinach mniej niż 100 nowych przypadków. Wzrasta liczba chorych w Europie i USA

Koronawirsus w Polsce. Kim są pacjenci i w których miastach są leczeni?