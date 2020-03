Spurek: Koronawirus może być wynikiem przemocy wobec zwierząt

Sylwia Spurek jest znana ze swojej działalności na rzecz obrony praw zwierząt. Europosłanka zamieściła na swoim profilu na Twitterze wpis,w którym przytacza tezę, że źródłem Covid-19 jest przemoc wobec zwierząt. Na łamach „Krytyki Politycznej” pisali o tym Peter Singer oraz Paola Cavalieri. „Koronawirus może być wynikiem przemocy wobec zwierząt. Targi dzikich zwierząt, gdzie są one traktowane i zabijane w okrutny sposób sprzyjają rozwojowi i mutacji patogenów. Czas skończyć z zabijaniem zwierząt. To także kwestia przetrwania ludzi” - napisała eurodeputowana w mediach społecznościowych.

Koronawirus na świecie

Koronawirus dotarł do 101 krajów świata. Do tej pory odnotowano 105 961 przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej w Chinach (80652), Korei Południowej (7041), Włoszech (5883) oraz Iranie (5823). Z powodu powikłań zmarło 3569 osób w tym 3070 w Chinach, 233 we Włoszech, 145 w Iranie i 48 w Korei Południowej. Całkowicie udało się wyleczyć 58628 pacjentów.

Koronawirus w Polsce

Do tej pory w Polsce odnotowano sześć przypadków koronawirusa. Pierwszy pacjent przebywa w szpitalu w Zielonej Górze i czuje się dobrze. O kolejnych czterech przypadkach Łukasz Szumowski poinformował podczas konferencji prasowej w piątek 6 marca. Pacjent z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, który przebywa w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu, ma 26 lat. Dwa dni temu przyleciał do Polski z Wielkiej Brytanii. Onet ustalił, że jego stan jest dobry. Obecność koronawirusa potwierdzono także u małżeństwa w wieku 65 oraz 63 lata, które przyleciało z Włoch. Piąty pacjent przebywa w szpitalu w Ostródzie. W sobotę 7 marca przekazano informację o pozytywnym wyniku testu u jeszcze jednego pasażera autobusu, którym podróżował zakażony mężczyzna przebywający w Zielonej Górze. Pacjent jest w szpitalu w Ostródzie, jego stan zdrowia jest określany jako dobry.

