Ministerstwo zdrowia: Dwa nowe przypadki koronawirusa w Polsce

Do tej pory w Polsce przeprowadzono 1154 testy na obecność koronawirusa. 1146 testów było negatywnych, 8 pozytywnych. W niedzielę 8 marca przekazano informację o dwóch nowych przypadkach zakażenia.

Jak dowiedział się Onet, chodzi pacjenta z województwa śląskiego, który przebywa w szpitalu w Raciborzu. Mężczyzna przyjechał autokarem z Włoch. Ósmy przypadek koronawirusa w Polsce to kobieta, która przebywa w szpitalu w Warszawie nie jest obywatelką Polski. Do kraju przyleciała z samolotem z Niemiec. Jak podaje resort zdrowia, stan zdrowia obojga pacjentów jest dobry. Służby dotarły już prawie do wszystkich, którzy powinni być w kwarantannie.

Koronawirus w Polsce

Wcześniej w Polsce odnotowano sześć przypadków koronawirusa. Pierwszy pacjent przebywa w szpitalu w Zielonej Górze i czuje się dobrze. O kolejnych czterech przypadkach Łukasz Szumowski poinformował podczas konferencji prasowej w piątek 6 marca. Pacjent z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, który przebywa w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu, ma 26 lat. Dwa dni temu przyleciał do Polski z Wielkiej Brytanii. Onet ustalił, że jego stan jest dobry. Obecność koronawirusa potwierdzono także u małżeństwa w wieku 65 oraz 63 lata, które przyleciało z Włoch. Piąty pacjent przebywa w szpitalu w Ostródzie. W sobotę 7 marca przekazano informację o pozytywnym wyniku testu u jeszcze jednego pasażera autobusu, którym podróżował zakażony mężczyzna przebywający w Zielonej Górze. Pacjent jest w szpitalu w Ostródzie, jego stan zdrowia jest określany jako dobry.

