Ministerstwo zdrowia: Potwierdzono 17. przypadek koronawirusa w Polsce

Tuż po godzinie 16 w poniedziałek 9 marca Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o 17. przypadku koronawirusa w Polsce. W rozmowie z Onetem informację potwierdził Stanisław Rusek, rzecznik poznańskiego szpitala. Wirus zostal wykryty u pacjentki, która została przewieziona do Poznania z Puszczykowa. Nieoficjalnie podano, że kobieta ma 56 lat a jej stan jest ciężki.

– Koronawirus jest już w Polsce, musimy więc być przygotowani na zakażenia – podkreślił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Zwiększamy środki ostrożności w całym mieście. Apeluję do poznanianek i poznaniaków: nie ulegajmy panice, stosujmy podstawowe zasady higieny i często myjmy ręce. Każdy, kto podejrzewa u siebie objawy zakażenia nowym koronawirusem, powinien zadzwonić do na infolinię NFZ, ale w żadnym wypadku nie iść na SOR ani do przychodni. W ten sposób można rozprzestrzenić wirus – zaznaczył.

Zastępca prezydenta zaapelował do mieszkańców, aby szczególną troską objąć poznańskich seniorów i seniorki, których stan zdrowia często nie jest dobry. Zwrócił się do osób starszych, aby ograniczyły swoją aktywność społeczną, powstrzymały się od udziału w spotkaniach i imprezach, podczas których potencjalnie mogłoby dojść do zakażenia.

