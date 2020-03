Zakażenie koronawirusem. Czy nadciśnienie zwiększa ryzyko zgonu?

Z grupy 170 pacjentów, którzy zmarli w styczniu w Wuhan – mieście, w którym odnotowano pierwszy przypadek – prawie połowa miała zdiagnozowane nadciśnienie. „To bardzo wysoki wskaźnik” – powiedział Du Bin, dyrektor Oddziału Intensywnej Terapii w Peking Union Medical College Hospital, w wywiadzie dla serwisu Bloomberg. Ekspert był w zespole najlepszych lekarzy wysłanych do Wuhan dwa miesiące temu, aby pomóc leczyć tam pacjentów.

Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zgonu

„Z tego, co powiedzieli mi inni lekarze i z danych, które widzę, wśród wszystkich chorób leżących u podstaw, nadciśnienie jest kluczowym czynnikiem ryzyka” – powiedział Du, jeden z najbardziej szanowanych ekspertów w dziedzinie intensywnej terapii w Chinach. Chociaż nie opublikowano jeszcze żadnych badań na ten temat, lekarz uważa, że nadciśnienie może być ważnym czynnikiem powodującym pogorszenie stanu pacjentów, prowadząc do złych rokowań.

Gdy epidemia nabiera tempa w Europie i Stanach Zjednoczonych, pogrążając kraje takie jak Włochy w kryzysie, lekarze walczą z leczeniem wysoce zakaźnego patogenu, który w ciągu zaledwie trzech miesięcy zainfekował ponad 100 000 ludzi na całym świecie.

Zrozumienie przebiegu choroby i identyfikacja osób najbardziej zagrożonych ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji opieki nad globalną zarazą.

Osoby starsze w grupie podwyższonego ryzyka

Podobnie jak w przypadku grypy sezonowej, osoby starsze, zwłaszcza te z przewlekłymi chorobami, są bardziej narażone na zarażenie COVID-19, chorobą wywoływaną przez nowy koronawirus.

W ostatnim badaniu opublikowanym w JAMA, będącym największym dotychczas opublikowanym badaniem na temat COVID-19, wskaźnik śmiertelności wyniósł blisko 15 procent u pacjentów w wieku powyżej 80 lat w porównaniu ze średnim ogólnym wskaźnikiem śmiertelności przypadków wynoszącym 2,3 procent.

Niedawne badanie opublikowane w Journal of the American Medical Association wykazało, że dzieci w wieku 10 i poniżej stanowiły zaledwie 1 procent wszystkich przypadków COVID-19, podczas gdy osoby w wieku od 30 do 79 lat stanowią prawie 90 procent.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że umieralność wzrasta wraz z wiekiem, przy czym najwyższa śmiertelność występuje wśród osób powyżej 80. roku życia i osób ze współistniejącymi chorobami.