Koronawirus zaniepokoił właścicieli czworonogów. WHO uspokaja

Koronawirus dotarł do tej pory do 115 krajów świata. Do tej pory odnotowano 118 433 przypadki zakażenia: najwięcej w Chinach (80761), we Włoszech (10149) oraz w Iranie (8042) i Korei Południowej (7513). W wyniku zakażenia zmarło 4267 osób, z czego 3136 w Chinach, 631 we Włoszech, 291 w Iranie i 58 w Korei Południowej. Udało się wyleczyć 65105 pacjentów. W Polsce potwierdzono dotąd 22 przypadki zakażenia koronawirusem.

W związku z epidemią pojawiają się liczne pytania odnośnie możliwości zarażenia się koronawirusem przez zwierzęta domowe, a także przenoszenia przez nie wirusa na człowieka. WHO podkreśla, że nie ma żadnych dowodów na to, aby koty czy psy zostały zainfekowane lub byłyby odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się wirusa wywołującego COVID-19. W podobnym tonie wypowiada się amerykańskie Centres of Disease Control and Prevention, które zaznacza, że nie ma żadnych doniesień ani z Chin, ani z innych państw o zakażeniach koronawirusem zwierząt domowych. Z kolei dr Will Sander z Uniwersytetu Illinois z Wydziału Weterynarii, odpowiadając na pytanie dziennikarza „Bussines Insider”, zaznaczył, że koronawirus wydaje się dobrze przystosowany do rozprzestrzeniania się między ludźmi i dlatego jest mało prawdopodobne, aby przeskoczył na psa czy kota.

Czytaj także:

Kolejny przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent w nowym województwie