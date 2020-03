Szczecin. Powstał medyczny Studencki Sztab Kryzysowy

„Gdy usłyszeliśmy, że w czasie zagrożenia epidemiologicznego jest zwiększone zapotrzebowanie na personel medyczny w szpitalach, stwierdziliśmy, że trzeba wspólnymi siłami poradzić sobie z tym zagrożeniem. Chcemy się po prostu przydać” – powiedział w rozmowie z PAP przewodniczący Studenckiego Sztabu Kryzysowego Jakub Pawlik z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM). Dodał, że w ciągu niecałych dwóch dni do wolontariatu zgłosiło się ok. 200 studentów kierunków medycznych, także z innych uczelni (to osoby, które przebywają w Szczecinie w związku z zawieszeniem zajęć). Wśród chętnych są też studenci zagraniczni, realizujący na PUM program anglojęzyczny.

„Odzew jest bardzo budujący, bardzo nas cieszy” – powiedział Pawlik. „Zadaniem sztabu jest nie tylko zebranie wolontariuszy, ale także rozsądne rozdysponowanie ich w szpitalach” – dodał.

Studenci będą pomagać w szpitalach klinicznych PUM – po przeszkoleniu przez wykwalifikowany personel. M.in. do tych placówek trafiają pacjenci z oddziałów szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej, który przekształcany jest obecnie w monoprofilowy szpital zakaźny.

„Pierwsza rola, którą będziemy spełniać, to pomoc w tzw. punktach kontrolnych, przy mierzeniu temperatury osób wchodzących na teren szpitala; oczywiście będziemy zabezpieczeni tak, jak pracownicy szpitala” – wyjaśnił Pawlik. Jeśli będzie taka potrzeba, studenci mają też pomagać na oddziałach personelowi pielęgniarskiemu m.in. w wożeniu pacjentów na badania lub przy czynnościach pielęgnacyjnych.

Wolontariusze mają zacząć pracę od poniedziałku, w zależności od zapotrzebowania szpitali.

Do pomocy, przez formularz na stronie internetowej PUM, mogą się zgłaszać studenci wszystkich lat uczelni medycznych. Pomocy na oddziałach udzielać będą studenci starszych lat kierunków lekarskich, pielęgniarskich i ratownictwa medycznego. Młodsze roczniki będą natomiast pomagać w punktach kontrolnych. (PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

