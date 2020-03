Odkażenie mieszkania ma na celu zredukowanie ilości bytujących w nim drobnoustrojów, które mogą znajdować się na każdej powierzchni, z którą bezpośredni kontakt miała osoba chora. W szczególności są to sanitariaty, naczynia, klamki, blaty kuchenne, pościel, odzież oraz kontakty. Szkodliwe drobnoustroje mogą znajdować się także w koszu na śnieci i jego bezpośredniej okolicy, na podłogach oraz materacu łózka i innych meblach.

Jak odkazić mieszkanie po chorobie? Praktyczne wskazówki

Choroba zakaźna, która przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropelkową oraz przez inne wydzieliny np. kał i mocz to realne zagrożenie dla wszystkich domowników. Z tego względu zaleca się izolację osoby chorej i ograniczenie jej kontaktu z innymi domownikami np. niemowlętami i małymi dziećmi oraz osobami przewlekle chorymi i seniorami. Zalecenia te są wspólne dla wszystkich chorób zakaźnych i obowiązują także w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pierwszą i podstawową rzeczą, którą musimy zrobić w celu usunięcia z naszego domu szkodliwych drobnoustrojów, jest pozbycie się wszystkich potencjalnych źródeł zakażenia w postaci zużytych chusteczek higienicznych, środków opatrunkowych, wyrobów medycznych np. pieluch dla dzieci i dorosłych oraz innych rezerwuarów szkodliwych patogenów. Tego typu nośniki zarazków muszą być na bieżąco usuwane z mieszkania – niedopuszczalne jest, aby np. zużyte chusteczki higieniczne pozostawały obok łóżka pacjenta lub były wrzucane do kosza na odpady niesegregowane bądź papier – zwłaszcza teraz, gdy na odbiór śmieci musimy często czekać np. dwa tygodnie. Zużyte chusteczki można np. wyrzucić do toalety; sprawa odpadów medycznych jest dość problematyczna – teoretycznie np. pampersy i pieluchomajtek należy wrzucać do kosza z odpadami niesegregowanymi, ale w obecnej sytuacji, kiedy wiadomo, że koronawirus rozprzestrzenia się też przez kał i mocz powinny zostać wydane w tej sprawie odpowiednie zalecenia.

Mieszkanie w czasie choroby trzeba często wietrzyć; warto korzystać z oczyszczaczy powietrza, które pozwalają znacznie zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby – w tym przypadku po opanowaniu infekcji trzeba wyrzucić filtr z urządzenia, nawet gdy jest on jeszcze zdatny do użytku.

Jak usunąć z domu wirusy?

Odkażanie mieszkania musi uwzględniać częste dezynfekowanie wszystkich powierzchni, na których mogą znajdować się drobnoustroje, czyli:

• sanitariatów, wanny, kabiny prysznicowej, umywalki, kranów, a także płytek na ścianach i podłodze łazienki;



• podłóg w innych pomieszczeniach w mieszkaniu;



• wszystkich powierzchni zmywalnych, czyli blatów, półek, stołów oraz często dotykanych klamek, kontaktów i oparć krzeseł;



• łóżek, kanap, foteli;



• pościeli i odzież osoby chorej;



• naczyń, z których korzysta osoba chora.

Rezerwuarem bakterii i wirusów są także piloty do telewizora, ekrany smartfonów oraz tabletów i klawiatura komputera.

Jak odkazić łazienkę?

Odkażenie łazienki jest stosunkowo proste, bo możemy tutaj zastosować silne detergenty np. na bazie chloru. Sprawdzą się one (po odpowiednim rozcieńczeniu) także do mycia podłóg i schodów na klatkach schodowych. Dla pewności można toaletę, umywalkę oraz wannę spłukać gorącą wodą lub wyczyścić myjką parową.

Jak odkazić odzież i pościel?

Odkażanie ubrań i pościeli uwzględnia jej pranie w wysokiej temperaturze minimum 70 stopni Celsjusza lub gotowanie. Dotyczy to także ręczników i bielizny osobistej oraz kuchennych ścierek. Na czas choroby najlepiej korzystać z jednorazowych ręczników papierowych do wycierania rąk. Warto w wysokiej temperaturze wyprać także dekoracje okienne np. firanki i zasłony.

Jak odkazić meble?

Materac oraz meble tapicerowane możemy odkazić, korzystając z myjki parowej lub mopa parowego z odpowiednią końcówką. W ten sposób umyjemy i odkazimy też okna, zdezynfekujemy dywany, wykładzinę oraz chodniki, a także podłogi.

Jak odkazić naczynia?

Naczynia najlepiej odkazić w zmywarce lub w tradycyjny sposób, czyli wrzątkiem.

Jak odkazić blaty, klamki, kontakty?

Powierzchnię mebli możemy odkazić, np. przecierając je spirytusem. Zabieg ten warto zastosować także w przypadku frontów meblowych, gałek, klamek, kontaktów i innych powierzchni, z którymi wielu domowników ma ciągły kontakt.

Kluczowe podczas odkażania mieszkania po chorobie jest częste wietrzenie oraz systematyczne sprzątanie, bo tylko wówczas na bieżąco będziemy usuwać gromadzące się w naszej prywatnej przestrzeni drobnoustroje. Domowy płyn dezynfekujący możemy przygotować z 70% alkoholu oraz olejków eterycznych np. olejku lawendowego lub olejku z drzewa herbacianego.

Czytaj także:

To grypa czy koronawirus? Podobieństwa i różnice