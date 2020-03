Dlaczego należy odwołać wydarzenia publiczne na całym świecie?

Globalny wybuch COVID-19 wywołał obostrzenia na całym świecie. We Włoszech, gdzie ponad 1000 osób zmarło z powodu wirusa, cały kraj był w stanie kwarantanny od zeszłego tygodnia. W tym tygodniu obostrzenia wzrosły w Ameryce Północnej. Duże publiczne spotkania – zwłaszcza festiwale muzyczne, trasy koncertowe i wydarzenia sportowe – zostały przełożone, a niewiele wskazuje na to, kiedy wszystko może wrócić do normy.

Taki ruch jest popierany przez służbę zdrowia, która stara się powstrzymać wirusa. „W trakcie rozprzestrzeniania się COVID-19 przez społeczność w USA organizatorzy dużych wydarzeń, spotkań i festiwali muszą zdawać sobie sprawę z potencjalnego ryzyka dla wszystkich uczestników” – powiedział dr Robert Glatter, lekarz ratunkowy w Lenox Hill Hospital w Nowym Jorku.

6 marca organizatorzy South by Music Festival (SXSW), który odbywa się w Austin w Teksasie, ogłosili, że przekładają jego datę. Coroczne targi Electronics Entertainment Expo (E3) również są anulowane. Wiele innych festiwali muzycznych w Stanach Zjednoczonych i za granicą również zostało odwołanych lub przełożonych. Coachella, która zwykle odbywa się w kwietniu, według organizatorów odbędzie się później w tym roku. Muzycy, tacy jak od Pearl Jam czy Mariah Carey, wstrzymali swoje występy.

Odwołane wydarzenia sportowe

Po tym, jak Rudy Gobert z National Basketball Association (NBA) Utah Jazz uzyskał pozytywny wynik dla COVID-19, liga amerykańska ogłosiła, że sezon zostanie zawieszony po zakończeniu środowych meczów. „NBA wykorzysta tę przerwę, aby określić kolejne kroki do przodu w odniesieniu do pandemii koronawirusa”, poinformowała w oświadczeniu liga.

W ciągu 24 godzin praktycznie każda znacząca impreza sportowa w Ameryce Północnej została zawieszona. Są to m.in: National Hockey League (NHL), Major League Baseball (MLB), a Major League Soccer (MLS). W międzyczasie odołana została kanadyjska liga hokejowa (CHL) i amerykańska liga hokejowa (AHL). Stowarzyszenie profesjonalnych golfistów (PGA) również anuluje niektóre turnieje. Letnie Igrzyska Olimpijskie, które rozpoczną się w lipcu, są znaczącym odstępstwem. Organizatorzy powiedzieli w czwartek, że gry będą przebiegać zgodnie z planem – co zdaniem ekspertów jest wątpliwe.

