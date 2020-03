Badanie szczepionki COVID-19 rozpocznie się w Seattle?

Jak poinformował przedstawiciel rządu amerykańskiego, pierwszy uczestnik testów klinicznych szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi otrzyma eksperymentalną dawkę w poniedziałek 16 marca. Testy szczepionki odbędą się w USA.

Jak długo potrwają testy?

Pełna weryfikacja potencjalnej szczepionki potrwa od roku do 18 miesięcy. Obejmie ona 45 młodych, zdrowych ochotników, którzy otrzymają różne dawki. Nie ma ryzyka, że uczestnicy zarażą się poprzez zastrzyki, gdyż szczepionka nie zawiera wirusa. Celem jest jedynie sprawdzenie, czy nie pojawiają się niepokojące skutki uboczne, dopiero potem jest możliwe rozpoczęcie szerszych testów. Badania sfinansuje National Institutes of Health, a odbędzie się ono w Kaiser Permanente Washington Health Research Institute w Seattle. Nawet jeśli wstępne testy bezpieczeństwa przebiegną pomyślnie, „mówi się o półtora roku”, zanim jakakolwiek szczepionka będzie gotowa do powszechnego użytku. Tak twierdzi dr Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych NIH.

Amerykański urzędnik, który przekazał tę informację do mediów, chce pozostać anonimowy. Z tego powodu nie ma też oficjalnego komunikatu na temat badań.

Donald Trump na temat szczepionki

Na konferencji COVID-19, prezydent Donald Trump wyraził nadzieję, że szczepionka zostanie wynaleziona szybko. Firmy farmaceutyczne i ośrodki badań wiedzą jednak, że potrzeba wielu tysięcy dodatkowych testów, aby dopuścić takową do użytku. Takie czekanie jest trudne dla opinii publicznej – szczególnie że obecnie nie ma sprawdzonych metod na chorobę wywoływaną przez koronawirusa. Równologle w Chinach naukowcy testują kombinację leków przeciwko HIV, które mogłyby zatrzymać koronawirusa.

