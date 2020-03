Koronawirus: proste metody na ćwiczenia w domu

Trening jest świetnym sposobem na odstresowanie się pod koniec dnia i na utrzymanie układu odpornościowego w doskonałej formie. Ale z obawy przed zarażeniem się chorobą COVID-19, ludzie unikają miejsc, w których mogliby się zarazić lub rozprzestrzenić wirusa na innych ludzi. W tym momencie siłownia czy klub fitness jest miejscem, w którym może występować duża ilość zarazków.

Jak ćwiczyć w domu?

Alexandra Ellis, twórczyni AE Wellness i prowadząca The Body Nerd Show, powiedziała, że ​​jeśli ktoś unika siłowni z obawy przed zachorowaniem, może zrobić wiele rzeczy w domu, które nie wymagają sprzętu. Trenerka radzi, aby skoncentrować się na podstawach, takich jak: pompki, przysiady, podnoszenie nóg lub rowerek. Zaleca wykonanie 4 rund po 5 ćwiczeń przez 45 sekund, a następnie 15 sekund odpoczynku. Jeśli nie chcemy samodzielnie wymyślać ćwiczeń, dużo darmowych filmików możemy wyszukać w sieci. Ważne, by wybierać ćwiczenia ukierunkowane na różne obszary ciała. Dla osób, które wolną mniej intensywną aktywność, polecane są ćwiczenia jogi i pilates. Aby wyciszyć się po treningu, warto zdecydować się na medytację online. Pozwoli to zredukować poziom stresu i niepokoju, którego w ostatnim czasie mogliśmy doświadczać wiele.

„Możemy sobie tylko wyobrazić stres związany z byciem w izolacji” – powiedziała Esther Ekhart, trenerka i założycielka platformy jogi. „Na szczęście większość z nas nie znajduje się w niebezpieczeństwie fizycznym. Nie możemy jednak uciec od wiadomości, które mogą powodować niepokój”. Trenerka podkreśla, by w tym szczególnym czasie zadbać o swoje ciało oraz umysł.

Dr. Nancy Messonnier dyrektor Narodowego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób i Narodowego Centrum Szczepień i Chorób Oddechowych, ostrzegł ludzi, aby podjąć podstawowe środki ostrożności. Wymienił m.n. unikanie bliskiego kontaktu z chorymi, częste mycie rąk oraz, w miarę możliwości, unikanie dotykania powierzchni w miejscach publicznych.

