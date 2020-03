Gdańsk. W związku z koronawirusem UG oferuje pomoc psychologiczną online

Pracownicy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnie z doktorantami, studentami i absolwentami, zadeklarowali bezpłatne wsparcie psychologiczne online dla osób poszukujących pomocy w związku pandemią. Pracę zespołu koordynuje dr Agata Rudnik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii.

Z pomocy mogą skorzystać nie tylko studenci i pracownicy uczelni, ale wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny.

„To bardzo trudny czas, niepokoju, niepewności, często samotności i wiele osób takiego wsparcia poszukuje. Grupa, która szczególnie potrzebuje pomocy to młodzi ludzie, którzy przyjechali do Polski na wymianę i przebywają w domach studenckich, są uziemieni i przestraszeni. Nie wiedzą, co będzie się dalej działo, czy będą musieli się wyprowadzić. Już teraz wiemy, że nie będzie takiej potrzeby, ale chaos spowodował, że są zdezorientowani” – powiedziała PAP dr Rudnik.

Zespół, koordynowany przez dr Rudnik udziela porad w mediach społecznościowych, poprzez Skype’a i inne komunikatory, również w języku angielskim.

„Każdego, kto potrzebuje wsparcia, kieruję do odpowiedniego specjalisty, w zależności od potrzeby. Są wśród nas osoby, które mają bardzo dobry kontakt z osobami starszymi. Inne, na co dzień pracują z dziećmi” – wyjaśniła psycholog.

Aby uzyskać pomoc należy skontaktować się z dr Agatą Rudnik pod adresem mailowym agata.rudnik@ug.edu.pl lub przez Skype`a: agata.rudnik7.

Autorka: Anna Machińska

