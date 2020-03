Koronawirus nie jest w stanie przetrwać przez długi czas poza organizmem człowieka. Przeprowadzone badania wykazały, że na większości powierzchni utrzymuje się około 3 godzin, do momentu, gdy jego otoczka wyschnie. Nieco dłużej cząsteczki wirusa są aktywne w niskiej temperaturze – około 6-9 godzin. Na zdolności wirusa do przetrwania na różnych powierzchniach wpływa kilka czynników m.in. temperatura otoczenia i wilgotność powietrza. Na czym polega odkażanie żywności?

Jak dezynfekować produkty spożywcze i czy trzeba to robić?

Odkażanie żywności za pomocą np. spirytusu jest niemożliwe ze względów praktycznych i finansowych, jednak możemy skorzystać z tanich i powszechnie znanych metod dezynfekcji żywności, które pozwalają pozbyć się nie tylko wirusów, w tym koronawirusa, ale także chorobotwórczych bakterii.

Bezpieczna żywność – uniwersalne wytyczne WHO

WHO od wielu lat apeluje o przestrzeganie zasad bezpiecznego przygotowywania i przechowywania żywności, nie tylko w okresie występujących w różnych rejonach świata, wcześniejszych epidemii, ale na co dzień, bo pozwala to uniknąć poważnych zakażeń układu pokarmowego np. bakteriami Salmonella oraz jadem kiełbasianym. W obecnej sytuacji przedstawione poniżej ogólne wytyczne WHO są aktualne i powinniśmy się do nich stosować.

1. Dbaj o czystość rąk

Niezbędne zakupy (w obecnej sytuacji) najlepiej robić w rękawiczkach, które po opuszczeniu sklepu powinniśmy w odpowiedni sposób zdjąć, czyli wywinąć je na lewą stroną, aby nasze dłonie nie miały kontaktu z pokrytą drobnoustrojami powierzchnią rękawiczek. Noszenie rękawiczek nie powoduje, że możemy zrezygnować z mycia rąk oraz ich dezynfekowania przed i po kontakcie z żywnością, na której mogą znajdować się drobnoustroje.

2. Dbaj o czystość żywności

Do tej zasady stosuje się większość osób i nikt nie musi nam o niej na co dzień przypominać. Produkty spożywcze trzeba myć ciepłą (im cieplejsza, tym lepiej) wodą; żywność np. owoce o grubej skórce (pomarańcze, cytryny) możemy dodatkowo sparzyć wrzątkiem. To samo tyczy się jajek. Większość wirusów i bakterii ginie w wysokiej temperaturze; 30-minutowe gotowanie żywności w temp. 70 stopni Celsjusza pozwala zniszczyć zagrażające nam drobnoustroje. W przypadku mięsa konieczna jest rezygnacja z jego spożywania na surowo oraz w postaci niedopieczonej i niedogotowanej.

3. Dbaj o czystość powierzchni roboczych i sprzętów kuchennych, które miały styczność z żywnością

Trzeba szczególnie dbać o czystość blatów i desek kuchennych, noży oraz naczyń, które mają kontakt z surową żywnością. Toreb z zakupami, które przynosimy ze sklepu, nie powinno się kłaść na blacie kuchennym lub stole; trzeba często myć ręce przed kontaktem i po kontakcie z żywnością oraz dbać o to, aby do lodówki nie wkładać żywności, która nie została umyta np. warzyw. W przypadku żywności pakowanej w sposób próżniowy możemy zadbać o czystość opakowania, myjąc je w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Blaty kuchenne, fronty szafek, drzwi lodówki możemy dezynfekować np. środkami na bazie spirytusu, jednak zastosowanie zwykłego detergentu też wystarczy. Alternatywnym sposobem dbania o czystość powierzchni jest skorzystanie z myjki parowej.

4. Ugotowaną żywność przed ponownym podaniem podgrzej do temperatury 70 stopni Celsjusza

Jeżeli przygotowujemy posiłki na kolejny dzień, przed ich spożyciem trzeba podgrzać je do temperatury minimum 70 stopni Celsjusza, co pozwoli zniszczyć drobnoustroje, które dostały się do żywności np. poprzez jej kontakt z produktami surowymi.

Podsumowując, żywność nie jest zagrożeniem i nie powoduje zakażenia koronawirusem, jednak na powierzchni produktów spożywczych mogą znajdować się różne bakterie i wirusy. Z tego względu w celu dezynfekcji żywności zaleca się jej mycie oraz poddawanie obróbce termicznej w wysokiej temperaturze – minimum 70 stopni Celsjusza.

