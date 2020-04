Wrocław. Psychiatrzy z Uniwersytetu Medycznego oferują pomocy w czasie epidemii

Zespół specjalistów z Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uruchomił w ramach przychodni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego specjalny program wsparcia na czas epidemii.

Psychiatrzy i psychoterapeuci na początku objęli opieką pracowników służby zdrowia. Potem specjalistyczne porady rozszerzono na chorych w szpitalach zakaźnych i na osoby na kwarantannie.

Pomoc specjalistów z Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego skierowana jest również do studentów i doktorantów, a w szczególności do obcokrajowców niemogących wrócić do swoich bliskich.

Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Joanna Rymaszewska wskazała, że psychiatrzy i psychoterapeuci nie działają na pierwszej linii frontu, nie pracują na SOR-ze czy w szpitalach zakaźnych, ale chcą pomagać.

„Żyjemy w wyjątkowym okresie pandemii, która znacznie ogranicza funkcjonowanie nas wszystkich. Świat stanął i musiał się podporządkować nowym wyzwaniom. Świat każdego z nas również” – podkreśliła prof. Rymaszewska.

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna udzielana jest w formie telekonsultacji lub wideokonsultacji.

