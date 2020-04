Polski lek na koronawirusa – testowanie w ciągu kilku miesięcy. To może być przełom!

Bakteriofag plus z nanoprzeciwciało: to innowacyjny pomysł na lek przeciw COVID-19? Co to za połączenie?

Bakteriofagi to cząsteczki wirusowe, które atakują bakterie. Badania nad ich wykorzystaniem w leczeniu są prowadzone od lat, m.in. w immunoterapii w chorobach nowotworowych. Prowadziliśmy je m.in. w Centrum Onkologii. Chcemy połączyć bakteriofaga z nanoprzeciwciałem wytwarzanym przez alpaki (to zwierzęta z rodziny wielbłądów).

Skąd pomysł na wykorzystanie takiego leczenia w zakażeniach spowodowanych koronawirusem?

Alpaki wytwarzają przeciwciała jednołańcuchowe, znacznie mniejsze od przeciwciał ludzkich, co sprawia, że łatwiej je wykorzystać w leczeniu i przeprogramować, by powstało swoiste przeciwciało przeciw konkretnemu antygenowi. Tym antygenem byłby ten fragment koronawirusa SARS CoV-2, który jest niezbędny do wejścia do ludzkiej komórki. Koronawirus ma wypustki białkowe z białka S (stąd jego nazwa: koronawirus). Wypustki składają się z części zewnętrznej oraz wewnętrznej. Koronawirus wnika do komórki poprzez receptor: enzym konwertujący angiotensynę 2, czyli ACE2. Komórki, które posiadają ten receptor, stają się swego „lądowiskiem” dla koronawirusa. Gdy znajdzie się on na tym receptorze, ludzki enzym przecina białko S w punkcie, w którym łączy się część wewnętrzna z zewnętrzną: odsłania się w ten sposób fragment umożliwiający wejście wirusa do wnętrza komórki i przekazanie jej materiału genetycznego wirusa.

W jaki sposób lek zadziała na koronawirusa?

Nanoprzeciwciało powinno uniemożliwić przecięcie białka S, co ma uniemożliwić wirusowi wniknięcie do komórki. Dodatkowo bakteriofag zmienia budowę przestrzenną wirusa, co również ma mu uniemożliwić wejście do komórki.

Możliwy też drugi sposób zadziałania tworzonego przez nas konstruktu: wirus stanie się bardziej immunogenny, a to spowoduje, że osoba nim zainfekowana łatwiej wytworzy przeciwciało przeciw wirusowi.

W wielu laboratoriach na świecie toczą się badania nad szczepionką przeciw SARS-CoV-2, jedna ze szczepionek już jest testowana u ludzi. Dlaczego tak trudno stworzyć szczepionkę przeciw temu wirusowi?

Nie można zastosować prostej metody, jaką stosuje się najczęściej przy wytworzeniu szczepionek, np. przeciw grypie, kiedy podaje się wirus martwy lub aktywny, ale osłabiony, albo jego antygeny, w wyniku czego osoba szczepiona wytwarza przeciwciała. Okazuje się, że jeśli taką metodą wytworzy się przeciwciała, to one nie tylko mogą nie zapobiec chorobie, ale wręcz mogą ułatwić wchodzenie wirusa do komórki. Dzieje się poprzez ten nietypowy mechanizm: że enzym przecina białko S, które zakotwicza wirus przy receptorze. Jeśli nie zmieni się tego dość skomplikowanego mechanizmu zakotwiczania się wirusa, to przeciwciało może wręcz ułatwić wchodzenie wirusa do komórki. To jest zasadniczy problem, dlatego nie sądzę, żeby skuteczna szczepionka szybko powstała. Większa jest nadzieja na lek. Mam nadzieję, że prowadzone przez nas badania przyniosą efekty, pomysł jest bardzo obiecujący.

Projekt uzyskał niedawno finansowanie z Agencji Badań Medycznych. Kiedy byłaby szansa na wprowadzenie leczenia, które projektujecie?

Nasz projekt polegający na stworzeniu konstruktu składającego się z bakteriofaga i nanoprzeciwciała jest przewidziany na rok. Realizują go jako Narodowy Instytut Onkologii wspólnie z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. ą grupy badawcze: Narodowego Instytutu Onkologii pod kierunkiem prof. Elżbiety Sarnowskiej, prof. Zygmunta Pojdy i prof. Sergiusza Markowicza, grupa z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN pod kierunkiem prof. Tomasza Sarnowskiego oraz grupa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem prof. Radosława Zagożdżona. Konieczne będą dalsze badania z zastosowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, dlatego będziemy współpracować z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w czym pomaga nam ABM. Testowanie projektowanego konstruktu na aktywnym wirusie spodziewamy się zacząć w ciągu kilku miesięcy.

Konieczne są badania kliniczne, jednak z uwagi na sytuację pandemii prawdopodobnie będą one mogły być prowadzone na niewielkich grupach osób. Gdyby nasz scenariusz się powiódł – a mam nadzieję, że tak się stanie – w optymalnej sytuacji leczenie mogłoby zostać wdrożone za około roku.

Prof. Jan Walewski, onkolog kliniczny, hematolog, transplantolog, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie



