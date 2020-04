5 niedoborów, które mogą wystąpić w związku z izolacją

Niedobory składników odżywczych – przyczyny

Izolacja może sprzyjać powstawaniu niedoborów. Ma na to wpływ między innymi brak ruchu na świeżym powietrzu i tym samym brak możliwości np. dostarczania wraz z promieniami słonecznymi witaminy D do organizmu. Społeczna kwarantanna przyczynia się także do stosowania niezbilansowanej i niezdrowej diety, opartej na jedzeniu przetworzonym, daniach gotowych, często także słabej jakości. Ponadto izolacja bywa dla niektórych czasem stresującym, dlatego może powodować zajadanie problemów i trudności, co w efekcie dostarcza do organizmu produktów o znikomej ilości składników odżywczych. Odosobnienie może także zwiększać częstotliwość sięgania po szkodliwe dla zdrowia używki. Tym samym izolacja może przyczyniać się do wystąpienia niedoborów, które w dłuższej perspektywie wpływają nie tylko na pojawienie się nieprzyjemnych dolegliwości, ale także chorób, a nawet stanów krytycznych takich jak zawał serca lub udar mózgu. Dlatego tak ważne jest, by przeciwdziałać niedoborom odpowiednio wcześnie, co uniemożliwi wywoływanie znacznych szkód w organizmie.

Jakie niedobory mogą wystąpić w związku z izolacją?

• Niedobór witaminy D

Przebywanie w izolacji może wywoływać niedobór witaminy D, gdyż pozyskuje się ją głównie poprzez skórę, czyli podczas ekspozycji na promienie słoneczne np. podczas opalania lub spacerowania. W zwykłych warunkach stwierdza się, że niedobory witaminy D dotyczą już co drugiej osoby na świecie, dlatego kwarantanna społeczna może jeszcze je pogłębiać. Niedobór witaminy D powoduje między innymi osteoporozę i krzywicę, a także zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, nowotworów, cukrzycy itp.

Warto zatem praktykować wyjście na przydomowy ogródek lub balkon, szczególnie w słoneczne dni. Ponadto przebywając w izolacji, witaminę D można uzyskać poprzez wzbogacenie diety o produkty takie jak ryby morskie (np. śledź, dorsz, łosoś) oraz oleje rybne. Niewielkie ilości witaminy D występują także w mięsie i nabiale.

• Niedobór witaminy B2

Podczas społecznej kwarantanny pojawia się nierzadko napięcie, stres, konflikty oraz problemy, które mogą przekładać się na niedobór witaminy B2. Dzieje się tak dlatego, że w tym czasie zwiększa się produkcja hormonów stresogennych, a to właśnie witamina B2 umożliwia wydalenie adrenaliny z nadnerczy. Jeśli awitaminoza będzie przewlekła, w jamie ustnej mogą wystąpić stany zapalne, mogą pękać usta oraz może nastąpić pogorszenie wzroku.

By uniemożliwić powstawanie niedoboru witaminy B2, warto częściej spożywać dobrej jakości mięso, a także będące jej źródłem – podroby, mleko i jego przetwory, jajka, kaszę jaglaną oraz rośliny strączkowe.

• Niedobór witaminy K

Podczas izolacji często nie ma się dostępu do świeżych warzyw, dlatego u wielu osób może wystąpić niedobór witaminy K. Jej niewystarczająca podaż może powodować słabą krzepliwość krwi oraz biegunkę, a także zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów oraz zapalenia jelit.

Aby dostarczyć witaminę K do organizmu, należy spożywać zielone warzywa, w tym brokuły, boćwinę, natkę pietruszki, szpinak, brukselkę i sałatę. Znaleźć ją można także w orzechach oraz olejach roślinnych.

• Niedobór magnezu

Kolejnym niedoborem, który może powstawać w trakcie izolacji, jest niedobór magnezu, występujący między innymi podczas długotrwałego stresu. Wtedy mogą pojawić się objawy takie jak brak apetytu, zmęczenie, apatia, a także bóle głowy, skurcze mięśni oraz osłabienie funkcjonowania układu odpornościowego.

Aby dostarczyć go do organizmu, należy spożywać gorzką czekoladę, orzechy, ryby, ziemniaki, nasiona roślin strączkowych oraz przetwory zbożowe.

• Niedobór nienasyconych kwasów tłuszczowych

Brak zbilansowanej diety podczas izolacji może powodować niedobór NNKT, czyli nienasyconych kwasów tłuszczowych, wśród których znajdują się między innymi kwasy omega-3 i omega-6. Nieodpowiednia podaż NNKT zaburza pracę układu sercowo-naczyniowego, przez co zwiększa się ryzyko zawału serca i udaru mózgu, a także pogarsza funkcjonowanie układu pokarmowego i odpornościowego.

Aby zapobiec niedoborom kwasów tłuszczowych NNKT, warto wdrożyć do codziennej diety orzechy (migdały, pistacje, laskowe), olej rzepakowy, awokado, oliwki, a także ryby takie jak makrela, śledź i łosoś.

Czytaj także:

Czystek – suplement na wszystko? 6 faktów, które warto znać