Koronawirus. W Wielkiej Brytanii rozpocznie się testowanie szczepionki na ludziach

Prace prowadzone przez profesora Robina Shattocka w Departamencie Chorób Zakaźnych były jedną z dwóch szczepionek koronawirusowych, które otrzymały nowe wsparcie finansowe, a Uniwersytet Oksfordzki otrzymał dodatkowe 20 milionów funtów.

Sekretarz zdrowia Matt Hancock, poseł, ogłosił finansowanie podczas codziennej odprawy rządowej dotyczącej koronawirusa. Powiedział: „Na dłuższą metę najlepszym sposobem na pokonanie koronawirusa jest szczepionka”. Dodał też, że Wielka Brytania stoi na czele ogólnoświatowego wyzwania i pomimo wszystkich wysiłków na całym świecie, dwa z wiodących opracowań szczepionek odbywają się tutaj, w Oxfordzie i Imperial College London.

Zespół profesora Shattocka testuje kandydata na szczepionkę RNA u zwierząt od początku lutego.

Jak działa szczepionka na koronawirusa?

Po wstrzyknięciu samowzmacniająca się szczepionka RNA dostarczy instrukcje genetyczne do komórek mięśniowych, aby wytworzyć białko „skokowe” na powierzchni koronawirusa. Powinno to wywołać odpowiedź immunologiczną i stworzyć odporność na COVID-19.

Wczesne ustalenia wykazały, że zwierzęta, którym podano szczepionkę, są w stanie wytwarzać przeciwciała neutralizujące przeciwko nowemu koronawirusowi SARS-CoV-2. Zespół obecnie pracuje nad dalszym opracowaniem szczepionki i przetestuje, czy może ona wywołać u ludzi taką samą odpowiedź, co ostatecznie może ochronić przed COVID-19.

Sekretarz Zdrowia ogłosił, że najnowsze fundusze „wesprą badania kliniczne fazy II, w których zostanie oceniona próbka kilku tysięcy, a następnie rozpoczną pracę nad bardzo dużym badaniem fazy III”.

Zespół Imperial szuka dalszego wsparcia filantropijnego w prowadzeniu równoległych międzynarodowych prób w celu przyspieszenia postępu i zapewnienia, że ​​szczepionka jest powszechnie dostępna na całym świecie, w tym w krajach o niskim i średnim dochodzie.

W ostatnich miesiącach setki dawców poparły wysiłki Imperium w zwalczaniu koronawirusa, w tym za pośrednictwem COVID-19 College Fund.

Profesor Robin Shattock powiedział: „Ta inwestycja pomoże nam przyspieszyć nasz program kliniczny, od rozpoczęcia prób bezpieczeństwa ludzi w czerwcu do przetestowania, czy szczepionka może zapobiec infekcji w szerszej społeczności. Pracujemy tak szybko, jak to możliwe, aby określić skuteczność szczepionki i dojść do pozycji, w której można szybko wyprodukować miliony lub miliardy szczepionek”.

Testy na ludziach już w tym tygodniu

Próby na ludziach dotyczące potencjalnej szczepionki przeciwko koronawirusowi rozpoczną się w Wielkiej Brytanii pod koniec tego tygodnia. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock powiedział we wtorek, że szczepionka opracowana przez naukowców z Oxford University zostanie przetestowana na ludziach w czwartek. „W normalnych czasach osiągnięcie tego etapu zajęłoby lata, a ja jestem bardzo dumny z pracy wykonanej do tej pory” – powiedział w dzienniku informacyjnym.

Według danych Johns Hopkins University, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie (dane z 21 kwietnia) 16 509 osób, a 125 856 osób miało pozytywny wynik tej choroby. W kraju znajduje się szósta co do wielkości liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa na świecie.

Obecnie na całym świecie opracowuje się około 70 szczepionek przeciwko COVID-19, podczas gdy tylko garstka jest testowana na ludziach.