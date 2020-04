Jak prawidłowo oddychać w maseczce?

Czy nam się to podoba, czy nie, musimy zaprzyjaźnić się z maseczkami, ponieważ nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie zniesiono obowiązek ich noszenia w przestrzeni publicznej. Warto więc dowiedzieć, w jaki sposób poprawnie nosić maseczkę, a także przez nią oddychać.

– Zdecydowanie przez maseczkę powinniśmy oddychać tak, jak oddychamy bez maseczki, zakładając, ze oddychamy prawidłowo. Co znaczy: spokojnie, powoli, regularnie, dolną częścią klatki piersiowej i wdech i wydech przez nos – powiedziała specjalistka terapii oddechowych lek. med. Elżbieta Dudzińska, która wyjaśniła także, jakie ćwiczenia pomogą nam prawidłowo oddychać. Podpowiadamy, jak należy korzystać z maseczek ochronnych, gdyż nieumiejętne ich stosowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku: maseczki skutecznie chronią cię tylko wtedy, gdy są właściwie używane, co oznacza m.in. towarzyszące ich noszeniu częste mycie rąk – z użyciem mydła lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu (ręce należy też umyć przed założeniem maseczki),



zakładając maseczkę dokładnie zakryj nią usta i nos, tak aby nie było żadnych szpar pomiędzy maseczką a twarzą,



unikaj dotykania maseczki, którą nosisz na twarzy, a jeśli to ci się zdarzy, umyj ręce,



zmień maseczkę na nową wtedy, kiedy poczujesz, że jest już mocno zawilgocona,



po zdjęciu maseczki jednorazowego użytku nie zakładaj jej ponownie, lecz od razu wyrzuć do zamkniętego pojemnika na śmieci,



zdejmując maseczkę rób to tak, aby dotykać ją tylko „od tyłu” (czyli unikając dotykania jej zewnętrznej części), po czym koniecznie umyj ręce. Czytaj także:

