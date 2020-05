Posyłasz dziecko do żłobka lub przedszkola? 7 zasad, o których musisz wiedzieć

"Od środy 6 maja organy prowadzące żłobek czy klub dziecięcy mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsze wytyczne trafiły 29 kwietnia do wojewodów, samorządów oraz do wszystkich żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Wytyczne te skierowane są do prowadzących instytucje, dyrektorów placówek, a także opiekunów i rodziców, którzy będą mieli największy i bezpośredni kontakt z dziećmi" – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Otwarcie żłobka lub klubu dziecięcego to możliwość, a nie nakaz. Podyktowane jest to różną sytuacją w regionach oraz różnym stopniem przygotowania placówek do otwarcia. Organ prowadzący na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Niektóre placówki zdecydowały się sprostać oczekiwaniom i przygotować się na przyjęcie dzieci, spełniając rygorystyczne wytyczne. Rodzice, którzy zdecydują się na posłanie swoich pociech do żłobka lub przedszkola muszą jednak zdawać sobie sprawę z kilku dodatkowych obostrzeń. Szczegóły powinny zostać przekazane rodzicom bezpośrednio bez dyrekcję placówki.

Na podstawie panujących w kraju obostrzeń i wytycznych, a także rekomendacji ekspertów ds. zdrowia można jednak wskazać kilka uniwersalnych zasad, których powinni trzymać się rodzice.

Garść porad dla rodziców, którzy zamierzają posłać dzieci do placówki

Nie wolno zatajać żadnych informacji na temat aktualnego stanu zdrowia dziecka i jego najbliższej rodziny. Nie wolno zaprowadzać do placówki dzieci objętych kwarantanną.

Dzieci, które zmagają się z przewlekłymi chorobami, powinny posiadać zaświadczenie lekarskie. Mowa np. o astmie lub alergii i innych chorobach, które powodują, że dziecko może zmagać się z pewnymi objawami, np. kaszlem.

Nie wolno posyłać do placówki dziecka z gorączką lub podwyższoną temperaturą, z kaszlem, katarem, biegunką czy ogólnym, złym samopoczuciem.

Należy bezwględnie przestrzegać zasad sanitarnych, obowiązujących w placówce, np. przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych, nie wchodzić do sal, kuchni czy łazienek, stosować płyn do dezynfekcji rąk oraz zasłaniać nos i usta.

Rodzic musi wyrazić zgodę na pomiar temperatury u dziecka przed przekazaniem pociechy nauczycielowi. Podawanie dziecku leku na zbicie temperatury przed wyjściem z domu jest działaniem nieodpowiedzialnym. By zachować dystans społeczny i nie tworzyć tłoku, dziecko powinien odprowadzać jeden rodzic/opiekun.

Rolą rodziców i opiekunów prawnych jest nieustanne edukowanie dziecka w kwestii zasad higieny – jak prawidłowo myć ręce, jak zasłaniać usta w czasie kaszlu i kichania, dlaczego dystans społeczny jest obecnie pożądany. Pamiętajmy, że przykład idzie z góry, a dzieci są doskonałymi obserwatorami.

O szczegółowy regulamin należy poprosić dyrekcję danej placówki, do której uczęszcza dziecko.

