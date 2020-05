W badaniu wykorzystania osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 zabezpieczono osocze dla wszystkich grup krwi

Projekt, który dotyczy zastosowania osocza ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19 wraz z metabolomiczną i laboratoryjną oceną postępu terapii osoczem, w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki, został wybrany do finansowania przez Agencję Badań Medycznych.

Zakłada on, że osoby, które wyzdrowiały z COVID-19 wytworzyły przeciwciała, które neutralizują wirusa. Pobranie osocza od takiej osoby i przetoczenie jej choremu zmagającemu się z chorobą może pomóc w szybszym powrocie do zdrowia.

Badanie prowadzone są przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Grzegorza Mazura. Projekt prowadzony jest we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Naukowcy zachęcają do udziały w tym przedsięwzięciu również inne szpitale.

We wtorek Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podał, że do tej pory, dzięki zaangażowaniu udało się zabezpieczyć osocze dla wszystkich grup krwi.

Prof. Grzegorz Mazur podkreślił, że wykorzystanie krwi ozdrowieńców w leczeniu COVID-19 jest procedurą bezpieczną. „Co więcej, jest chyba najbardziej obiecującą z badanych obecnie metod leczenia. Jej skuteczność potwierdzają obserwacje z przeszłych pandemii, w których była wykorzystywana, a także aktualne doniesienia naukowe z Chin. Liczymy na udokumentowanie jej działania także w Polsce” – powiedział naukowiec, który jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej UMW.

Wrocławscy naukowcy apelują do szpitali w regonie o wykorzystanie możliwości podania osocza z krwi ozdrowieńców w procesie leczenia. „Każda jednostka włączona do programu otrzyma szczegółowy protokół opisujący sposób: kwalifikacji biorcy, zamówienia osocza oraz leczenia i oceny jego następstw” – poinformował Uniwersytet Medyczny.

Jak podano, cały czas prowadzony jest też nabór dawców. Osocze mogą oddać osoby pełnoletnie, które przebyły objawowo lub bezobjawowo infekcję koronawirusem.

PAP – Nauka w Polsce, Piotr Doczekalski

