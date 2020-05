NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 11 maja

Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

twitter.com 9:07 - Wszystko wskazuje na to, że wybory będą pod koniec czerwca lub w lipcu - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała w TVN24 9:05 Müller: W tej chwili nie ma zapowiadanych żadnych zmian w rządzie. Dementuję także informację, która się pojawiła, że Mateusz Morawiecki rzekomo składał swoją dymisję. Takiej dymisji oczywiście nie było 9:00 - Od czwartku będą mogły działać restauracje, kawiarnie, kina, centra handlowe i będzie można podróżować po kraju, gdyż łagodzimy restrykcje wprowadzone, by powstrzymać epidemię COVID-19 - przekazała premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern 8:46 Już 85 policjantów zarażonych koronawirusem wyzdrowiało – poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że od początku działań zwalczających pandemię 170 policjantów zostało zarażonych, a obecnie na kwarantannie przebywa 286. 8:31 - Największe poparcie [z kontrkandydatów" target="_blank"> ma Szymon Hołownia, to sytuacja podobna do wyborów sprzed pięciu lat do kandydatury Pawła Kukiza, kandydatura spoza układów politycznych zawsze cieszyła się większym poparciem - powiedział Karczewski na pytanie, kto jest największym rywalem Dudy 8:26 Czy to prawda, że w sobotę Jacek Kurski i Zbigniew Ziobro parli do tego, by wybory przeprowadzić 23 maja? - pytała Jarosława Gowina Dominika Wielowieyska na antenie Radia TOK FM. - Prowadzenie odpowiedzialnej polityki wymaga umiejętności milczenia, gdy jest to konieczne - odparł Gowin 8:22 Przedłużająca się izolacja wywołuje stres, ale dla wielu osób jeszcze bardziej stresujące są kolejne zapowiedzi łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią. Badania przeprowadzone przez naukowców z Wielkiej Brytanii pokazują, że wiele osób obawia się tego, że doniesienia na temat zniesienia restrykcji u wielu ludzi budzi lęk. Stres powodują też rozmowy o tym, jak będzie wyglądało nasze życie po ustaniu pandemii 8:08 Usługi kosmetyczne i fryzjerskie mają ruszyć w trzecim etapie odmrażania polskiej gospodarki. Nieoficjalnie mówi się o 18 maja, jednak data ta jest uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Po otwarciu salonów wizyty mogą jednak wyglądać zupełnie inaczej niż przed pandemią koronawirusa



Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Jak może wyglądać wizyta? 7:55 Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w poniedziałek o 17 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost od 28 kwietnia. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu 7:42 – Zobaczymy jak wygląda ta sytuacja i z drugiej strony analizujemy też zachowania obywateli, bo z niepokojem obserwujemy, że np. część osób przestaje nosić maseczki, a to jednak warunek tego, abyśmy mogli te kolejne ograniczenia zdejmować – dodał rzecznik rządu 7:40 Müller w PR1 o ewentualnym dalszym luzowaniu obostrzeń: Dzisiaj i jutro zespół będzie analizował sytuację epidemiczną i liczbę ognisk, które się pojawiły, ponieważ liczba zachorowań jest bardzo nierównomierna, jeżeli chodzi o poszczególne rejony kraju 7:28 Zdaniem dr. Grzesiowskiego, Polska pod względem epidemiologicznym wobec innych krajów jest opóźniona o miesiąc, a może nawet o dwa miesiące, bo skutecznie wprowadziliśmy kwarantannę narodową. Jednak poluzowanie lockdownu – ostrzega - może skutkować wzrostem zakażeń. - Sytuacja jest zatem taka - porównuje dr Grzesiowski - jak po wybuchu bomby radioaktywnej, gdy nadal unosi się pył radioaktywny, a ludzie schowali się do schronów. Teraz zaczynają z nich wychodzić, ale pył radioaktywny wciąż się unosi, czyli wirus nadal krąży, bo on nie zniknął - tłumaczy 7:20 W poszczególnych krajach europejskich są duże różnice, jeśli chodzi o poziom zakażeń i zgonów. Najbardziej skuteczni są Niemcy, ponieważ mimo dużej liczby zachorowań (prawie 170 tys.) odsetek zgonów nie przekracza tam 3-4 proc. Hiszpania ma ponad 10 proc. zgonów, a Włochy – 14 proc., jednak w obu tych krajach zachorowało dużo osób starszych, bardziej podatnych na zakażenie i zgon.

W Polsce zaledwie 5 proc. wykrytych zakażeń koronawirusaem SARS-CoV-2 jak dotąd okazało się śmiertelnych. Wynika to z tego, że wykrywamy dużo osób w lekkim stanie choroby i w nieco młodszym wieku 7:13 776 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najniższy dobowy przyrost zgonów od marca 6:49 Brytyjski premier Boris Johnson przedstawił w niedzielę wieczorem plan stopniowego i warunkowego znoszenia w Anglii ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii koronawirusa



Wielka Brytania powoli znosi ograniczenia. Johnson przedstawił plan 6:28 - Jeżeli oddzielilibyśmy Śląsk i zakażenia koronawirusem w kopalniach od przebiegu epidemii w Polsce, to mielibyśmy już tendencje spadkową - ocenił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował jednocześnie, że pierwszy raz w ciągu doby udało się wykonać 23,4 tys. testów 6:14 Spośród mieszkańców pięciu dużych krajów Europy to Francuzi najsurowiej oceniają postępowanie władz swego państwa podczas kryzysu związanego z pandemią koronawirusa - wynika z opublikowanego w niedzielę sondażu. Postępowanie władz pozytywnie ocenia tylko 34 proc. Francuzów

