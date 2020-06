Wpływ zakażenia COVID-19 na pacjentów z rakiem krwi. Badania

Przewiduje się, że immunosupresja u pacjentów z rakiem krwi doprowadzi do poważniejszych skutków po zakażeniu. Jednak obecne badanie wykazało, że nawet jeśli pacjenci aktywnie poddawani byli intensywnemu leczeniu raka krwi, który osłabiał ich układ odpornościowy, zwykle wyzdrowiali z COVID-19, o ile w innym przypadku byli sprawni i mieli się dobrze.

Badanie, opublikowane w British Journal of Hematology, obejmowało 35 dorosłych pacjentów z rakiem krwi, którzy mieli dodatni wynik testu na obecność COVID-19. Naukowcy monitorowali ich przez minimum 14 dni. Pod koniec okresu obserwacji 60 procent pacjentów wyzdrowiało z zakażenia COVID-19.

Nowotwór krwi a COVID-19 – jakie są szanse na przeżycie?

Obserwacje ujawniły, że wiek był najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na wynik zakażenia COVID-19, przy czym prawie wszyscy pacjenci zmarli w wieku 70 lat i więcej w momencie rozpoznania COVID-19. Pacjenci, którzy zmarli, mieli także znacznie więcej współistniejących chorób, takich jak nadciśnienie, przewlekła choroba nerek lub cukrzyca, niż ci, którzy wyzdrowiali.

Dr John Riches z Queen Mary University of London, główny autor badania, powiedział: „Chociaż jest to małe i wstępne badanie, jest to pierwszy krok do zrozumienia ryzyka, jakie COVID-19 stanowi dla pacjentów z nowotworami krwi. Obecnie z czasem wszystkim pacjentom z niektórymi nowotworami krwi zaleca się „osłonić”, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem. Jednak to badanie sugeruje, że ryzyko COVID-19 dla młodszych pacjentów z kilkoma schorzeniami lub bez nich, oprócz ich raka krwi jest mniejsze niż ryzyko dla starszych pacjentów z wieloma innymi schorzeniami”.

Dane nie wykazały korelacji między leczeniem raka krwi a wynikami leczenia po zakażeniu COVID-19 i sugerują, że chociaż pacjenci z nowotworami krwi mają gorsze wyniki niż ogólna populacja po COVID-19, większość nadal przeżywa. Chociaż jest to największe jak dotąd badanie w celu oceny klinicznego wyniku zakażenia COVID-19 u pacjentów z rakiem krwi, wyniki będą musiały zostać potwierdzone w dużych badaniach krajowych i międzynarodowych.

