Czy maseczki faktycznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa? Nowa analiza

Renyi Zhang (Texas A&M Distinguished Professor of Atmospheric Sciences) i Harold J. Haynes (Chair in College of Geosciences), oraz koledzy z University of Texas, University of California-San Diego i California Institute of Technology opublikowali swoje prace w aktualnym wydaniu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Zespół zbadał szanse zarażenia COVID-19 i to, w jaki sposób wirus jest łatwo przenoszony z osoby na osobę. Na podstawie trendów i procedur łagodzących w Chinach, Włoszech i Nowym Jorku naukowcy odkryli, że użycie maski na twarz zmniejszyło liczbę infekcji o ponad 78 000 we Włoszech od 6 kwietnia do 9 maja oraz o ponad 66 000 w Nowym Jorku od 17 kwietnia do 9 maja.

Noszenie maseczki najlepszym sposobem walki z COVID-19

„Nasze wyniki wyraźnie pokazują, że transmisja w powietrzu przez aerozole oddechowe stanowi dominującą drogę rozprzestrzeniania się COVID-19”, powiedział Zhang. „Analizując trendy pandemiczne bez zakrywania twarzy za pomocą metody statystycznej i prognozując trend, obliczyliśmy, że ponad 66 000 infekcji udało się zapobiec za pomocą maski na twarz w nieco ponad miesiąc w Nowym Jorku. Stwierdzamy, że noszenie maski na twarz odpowiada najskuteczniejszym środkom zapobiegającym przenoszeniu między ludźmi.

