Mazowsze. Członkini komisji wyborczej zakażona koronawirusem

Jak powiedziała PAP wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska, po I turze wyborów okazało się, że jedna z pań, która pracowała w komisji obwodowej w gminie Jasieniec w województwie Mazowieckiem, ma pozytywny wynik na obecność koronawirusa. – Osoba ta nie wykazywała żadnych objawów – powiedziała wójt.

Wyjaśniła, że członkini komisji miała w poniedziałek po wyborach zaplanowane przyjęcie do szpitala. W ramach procedury przyjęcia wykonano jej test na COVID-19 i okazało się, że wynik jest pozytywny. Przy wyborach – w innych komisjach – pracowały także dwie osoby z rodziny tej kobiety – mąż i teść. Oczekują obecnie na wyniki testów na COVID-19 i są w kwarantannie.

W związku z tym Cytryńska zwróciła uwagę na potencjalne komplikacje związane z organizacją II tury wyborów. - Jest to o tyle niepokojące, że najbliższe osoby, czyli małżonek i teść, też były w komisjach wyborczych w pozostałych obwodach. Jeżeli dojdzie do tego, że będą mieć wynik pozytywny, to okaże się, że we wszystkich komisjach na terenie gminy była osoba z wirusem – wyjaśniła Cytryńska.

W gminie Jasieniec są trzy obwody wyborcze: w Jasieńcu, Zbroszy Dużej i Boglewicach.

Czytaj także:

Sztokholm. COVID-19 najpewniej najczęstszą przyczyną zgonów w 2020 roku