Otyłość i zespół metaboliczny są czynnikami ryzyka ciężkiej grypy i COVID-19

Zespół metaboliczny to zespół co najmniej trzech współwystępujących schorzeń, które zwiększają ryzyko chorób serca, udaru i cukrzycy typu 2 (T2DM). Te stany obejmują nadmiar tłuszczu w jamie brzusznej, wysokie ciśnienie krwi, nadmiar cukru we krwi, zaburzenia lipidów (w tym nadmiar trójglicerydów i cholesterolu), insulinooporność i stan prozapalny.

Ryzyko grypy u otyłych osób

Według raportu, wiele badań wykazało, że otyłość jest związana ze zwiększonym nasileniem grypy A, wyższymi mianami wirusa w wydychanym powietrzu i przedłużonym przenoszeniem wirusa. Według raportu zmiany w populacji wirusów mogą sprzyjać pojawieniu się bardziej patogennych wariantów grypy. Pomimo faktu, że szczepionki przeciw grypie generują silne miana przeciwciał u osób otyłych, otyłość podwaja prawdopodobieństwo zachorowania na grypę.

Podobnie jak w przypadku wirusa grypy, Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom niedawno uznały otyłość za czynnik ryzyka poważnych chorób sprzyjających zakażeniu SARS-CoV-2. „Nie jest to zaskakujące, ponieważ nadmierna masa ciała i odkładanie się tłuszczu wywierają nacisk na przeponę, co dodatkowo zwiększa trudność oddychania podczas infekcji wirusowej” – piszą naukowcy.

Ale ryzyko wykracza poza ciężar nadwagi. Niedawne badanie podkreślone w przeglądzie piśmiennictwa dotyczyło 174 pacjentów z cukrzycą z potwierdzonymi przypadkami COVID-19. Badanie wykazało, że ci pacjenci byli znacznie bardziej narażeni na ciężkie zapalenie płuc w porównaniu z pacjentami z COVID-19 bez cukrzycy. Tomografia komputerowa wykazała większe nasilenie nieprawidłowości w płucach u tych pacjentów.

Badacze piszą, że nastąpił również głęboki wzrost poziomu IL-6 w surowicy, będącego prognostycznym biomarkerem ciężkości choroby. Dane te sugerują, że SARS-CoV-2 powoduje ciężką chorobę u pacjentów otyłych i u chorych na T2DM, wywołując obustronne zapalenie płuc i burzę cytokin, która uszkadza barierę nabłonkowo-śródbłonkową płuc.

Czy leki na nadciśnienie sprzyjają zakażeniu?

Jednak, według raportu, jedno hipotetyczne ryzyko dla pacjentów z T2DM, którzy mają nadciśnienie lub chorobę serca, mimo wszystko nie stanowi problemu. Pacjenci ci są zwykle leczeni inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) lub blokerami receptora angiotensyny (ARB). Zwiększa to ekspresję ACE2, receptora używanego przez SARS-CoV-2 do uzyskania dostępu do komórek.

Lekarze i badacze początkowo obawiali się, że inhibitory ACE i ARB mogą promować adhezję i wejście SARS-CoV-2 do komórek gospodarza, zwiększając w ten sposób ryzyko ciężkiego COVID-19. Wbrew obawom wiele badań sugeruje obecnie, że inhibitory ACE i ARB nie prowadzą do gorszych wyników w zakażeniu COVID-19.

