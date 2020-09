Czy Polacy chcą się szczepić na grypę? Zaskakująca zmiana

W związku z panującą pandemią koronawirusa na świecie, wzrosło zainteresowanie szczepieniami na grypę. W studiu „Dzień Dobry TVN” na ten temat mówił pulmonolog Tadeusz Zielonka. Czy może zabraknąć tych szczepionek? Obejrzyj materiał wideo:

Jak uchronić się przed groźnym wirusem grypy?

Regularne wzmacnianie odporności zarówno u dzieci, jak i dorosłych to kluczowe działanie profilaktyczne, chroniące przed groźnymi patogenami. Należy pamiętać, że jest to proces długofalowy, którego nie da się przyspieszyć. Najważniejsze zasady, które powinniśmy stosować każdego dnia to zdrowa, zbilansowana dieta bogata w owoce i warzywa, odpowiednie nawodnienie, systematyczna aktywność fizyczna, wypoczynek i stosowanie zasad higieny osobistej. Zaimplementowanie powyższych zasad z pewnością wzmocni odporność organizmu, jednak może okazać się niewystarczające w sezonie jesienno-zimowym, dlatego warto stosować szczepienia ochronne.

Pomimo licznych dowodów naukowych, że szczepienia profilaktyczne są najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom na grypę, poziom wyszczepialności wśród dzieci jest wciąż na zatrważająco niskim poziomie – wynosi poniżej 1%. Grypa przenosi się drogą kropelkową – 1 kichnięcie to ok. 3 000 kropelek z wirusem pędzącym 167 km/h. Najłatwiej zarazić się w dużych skupiskach, dlatego dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym są szczególnie narażone na zakażenie. Aby chronić nasze pociechy, warto zastosować wszelkie sprawdzone metody zapobiegania infekcjom – w tym szczepienia. Skuteczność szczepionki przeciw grypie u dzieci wynosi aż od 60% do 90%. W tym roku na liście leków refundowanych znajduje się szczepionka donosowa, która jest w 50% odpłatna dla dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat (koszt ok. 47 zł). Dla pozostałej grupy wiekowej (6-17 lat) jest ona pełnopłatna (koszt ok. 95 zł). Na rynku są dostępne także pełnopłatne szczepionki domięśniowe dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia (koszt ok. 45 zł). Szczepionki powinny być dostępne w aptekach w drugiej połowie września.

„Szczepienie dzieci przeciw grypie chroni nie tylko samych najmłodszych, ale także osoby znajdujące się w ich najbliższym otoczeniu. Dzieci określa się jako „głównych sprawców i rezerwuar grypy”, ponieważ odgrywają kluczową rolę w transmisji wirusa w społeczeństwie. W porównaniu do osób dorosłych, dzieci łatwiej się zarażają, a także wydalają wirusa w większych ilościach. Dlatego zwiększenie odsetka wyszczepialności wśród dzieci jest tak ważne dla całego społeczeństwa – obliczono, że zaszczepienie 420 dzieci chroni 1 dorosłego przed zgonem z powodu grypy” – komentuje dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Głównymi przyczynami niskiego poziomu wyszczepialności wśród dzieci są niska świadomość zagrożeń związanych z przechorowaniem grypy, bariery finansowe i organizacyjne, oraz strach najmłodszych przed igłami – ten powód podaje aż 70% rodziców. Warto jednak pamiętać, że dostępne są szczepionki zarówno domięśniowe, jak i donosowe, które nie wiążą się z użyciem igieł. Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Krajowy Konsultant ds. Pediatrii oraz Główny Inspektorat Sanitarny zalecają szczepienie przeciw grypie w nadchodzącym sezonie. Program Szczepień Ochronnych rekomenduje aplikację tej szczepionki szczególnie wśród dzieci od 6 do 60 miesiąca życia.

