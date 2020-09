Czy powszechna szczepionka podawana dzieciom może zapobiegać COVID-19 u dorosłych?

Badanie ma na celu włączenie do 30 000 pracowników służby zdrowia na całym świecie, w tym 500 do 1000 w rejonie St. Louis. Proces prowadzi Uniwersytet Waszyngtoński wraz z University College London i University of the Witwatersrand w Johannesburgu.

Szczepionka MMR została zatwierdzona prawie 50 lat temu i od tego czasu jest bezpiecznie podawana setkom milionów ludzi, znacznie zmniejszając częstość występowania tych chorób. Szczepionkę podaje się zazwyczaj w dwóch dawkach dziecku przed ukończeniem przez nie 6 lat.

Szczepionka MMR przeciw koronawirusowi?

Chociaż szczepionka zapewnia dożywotnią ochronę przed trzema chorobami, coraz więcej dowodów sugeruje, że zastrzyk przypominający w wieku dorosłym może wywołać szeroką odpowiedź układu odpornościowego, która może zapobiec zakażeniu koronawirusem przez kilka miesięcy.

Dzieje się tak dlatego, że szczepionka MMR zawiera niewielkie ilości żywych, osłabionych wirusów i istnieją podobieństwa między tymi wirusami a nowym koronawirusem. Mają podobne białka na swoich powierzchniach, które biorą udział w zakażaniu komórek organizmu.

Naukowcy uważają, że młode przeciwciała wytworzone w odpowiedzi na szczepionkę MMR mogą rozpoznawać koronawirusa i zwalczać go.

Wykorzystanie szczepionki MMR

Szczepionka MMR nie będzie stosowana w leczeniu chorób. Zamiast tego naukowcy chcą się dowiedzieć, czy zastrzyk przypominający może spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa i chronić pracowników służby zdrowia pracujących w środowiskach wysokiego ryzyka przed rozwojem COVID-19. Szczepionka zostanie również zbadana, aby sprawdzić, czy zmniejsza nasilenie choroby u osób zarażonych.

Dr Laurence Lovat, lider badania w Wielkiej Brytanii, powiedział, że jeśli szczepionka MMR może wzmocnić ogólną odpowiedź immunologiczną organizmu, może pomóc w skuteczności pierwszych szczepionek COVID-19, które mogą zostać zatwierdzone do końca roku lub wcześniej.

Kraje objęte badaniem to Kanada, Ghana, Irlandia, RPA, Uganda, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Zambia i Zimbabwe. W wielu z tych krajów na mieszkańca przypada stosunkowo niewielu pracowników służby zdrowia. Niektórzy otrzymają szczepionkę MMR po raz pierwszy.

Ochrona pracowników przed ciężką infekcją COVID-19 może pomóc zapewnić społeczeństwu opiekę i pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa w społeczności.

