Ten objaw odczuwa ponad połowa chorych na COVID-19. Utrzymuje się długoterminowo

Na koronawirusa od początku pandemii zachorowało już ponad 30 milionów ludzi na całym świecie i zginęło co najmniej 943 tysięcy. „Chociaż obecne cechy zakażenia SARS-CoV-2 zostały dobrze scharakteryzowane, średnio- i długoterminowe konsekwencje zakażenia pozostają niezbadane” – powiedział Liam Townsend z St James's Hospital i Trinity Translational Medicine Institute..

Długoterminowe skutki koronawirusa

W badaniu, które obejmowało 128 uczestników w St. James's Hospital, 52 procent z nich zgłosiło utrzymujące się zmęczenie średnio 10 tygodni po „klinicznym wyzdrowieniu”, niezależnie od tego, jak poważna była ich początkowa infekcja. Badanie obejmowało 71 osób przyjętych do szpitala i 57 pracowników szpitala, którzy mieli łagodną chorobę. Średni wiek wynosił 50 lat, a wszyscy uczestnicy mieli pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.

Badacze przyjrzeli się różnym potencjalnym czynnikom, w tym ciężkości początkowej choroby i wcześniejszym stanom, w tym depresji.

Okazało się jednak, że kobiety, mimo że stanowiły nieco ponad połowę uczestniczek (54%), stanowiły dwie trzecie osób z trwałym zmęczeniem (67%).

Stwierdzono również, że osoby z wcześniejszymi zaburzeniami lęku lub depresji są bardziej narażone na zmęczenie.

Odkrycia wykazały, że potrzeba więcej pracy, aby ocenić wpływ COVID-19 na pacjentów w dłuższej perspektywie.

„Nasze odkrycia wskazują na znaczne powirusowe zmęczenie u osób z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2 po ostrej fazie choroby COVID-19” – podsumowali.

Badanie zostało zaprezentowane na konferencji Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych poświęconej Koronawirusowi (ECCVID).

Jak długo utrzymują się objawy?

Ponieważ pandemia rozprzestrzeniła się po całej planecie, większość uwagi skupiono na bezpośrednim wpływie, mierzonym liczbą przyjęć do szpitali i zgonów. Ale stało się coraz bardziej jasne, że wirus może odbijać się echem długo po „wyzdrowieniu” pacjenta. W lipcu badanie wyleczonych pacjentów szpitalnych we Włoszech wykazało, że 87 procent nadal cierpiało na co najmniej jeden objaw 60 dni po zachorowaniu. Najczęstsze były zmęczenie i trudności w oddychaniu. Coraz częściej widzimy dowody na tzw. długi COVID, a zmęczenie jest jednym z często zgłaszanych skutków ubocznych.

