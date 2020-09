Badania przesiewowe pod kątem COVID-19 osób bezobjawowych mogą zmniejszyć liczbę infekcji i zgonów

Badanie COVID-19 odnosi się ogólnie do badania osób z objawami choroby, podczas gdy badanie przesiewowe odnosi się do badania osób, które nie mają objawów zakażenia. W Stanach Zjednoczonych ograniczone możliwości testowania na początku pandemii doprowadziły stany takie jak Massachusetts do testowania tylko osób z poważnymi objawami i osób o znanym narażeniu na COVID-19. Jednak udostępnienie testów COVID-19 wszystkim osobom z objawami wskazującymi na chorobę, a także rozszerzenie o programy badań przesiewowych dla całej populacji – w tym osób bez objawów – może zmniejszyć liczbę hospitalizacji i zgonów, umożliwiając bezpieczne wznowienie aktywności spoeczno-ekonomicznej.

Testowanie osób bezobjawowych

W badaniu wykorzystano model dynamicznej transmisji opracowany przez członków zespołu badawczego („model CEACOV”), aby przeanalizować wyniki oczekiwane z kilku różnych strategii testów i badań przesiewowych COVID-19 dla całej populacji stanu Massachusetts, przy użyciu laboratoryjnego łańcucha polimerazy testu reakcji (PCR). Test PCR wykorzystuje próbkę pobraną z nosa lub ust (zwykle wymaz z nosa lub próbkę śliny), która jest następnie wysyłana do laboratorium badającego wirusa wywołującego COVID-19. Analiza oparta na modelach wykazała, że wielokrotne badania przesiewowe całej populacji doprowadzą do najkorzystniejszych wyników klinicznych, zapobiegając największej liczbie infekcji, hospitalizacji, a ostatecznie zgonów. Miało to miejsce w wielu różnych scenariuszach, od malejącej do szybko rosnącej liczby nowych przypadków dziennie.

Ważne jest, aby zauważyć, że te strategie obejmują powtarzające się badania przesiewowe. Jednorazowe badanie przesiewowe grupy ludzi, choć jest to interesujące zajęcie, jest podejściem, które będzie pomijać wielu ludzi, którzy będą w stanie zarazić innych w przyszłości. stwierdziliśmy również, że badanie przesiewowe tylko raz stanowiło mniej efektywne wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej w większości przypadków niż strategie wykorzystujące powtarzane testy.

Regularne testy przesiewowe są ważne

Rozszerzenie możliwości testowania i badań przesiewowych będzie wymagało starannego planowania logistycznego, a także reagowania na zmiany w liczbie nowych zakażeń, które obserwujemy. Musi to być priorytetem dla decydentów, którzy chcą wykorzystać dostępne zasoby w najbardziej efektywny sposób – piszą naukowcy.

