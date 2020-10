Tlenek azotu lekiem na COVID-19?

„O ile nam wiadomo, tlenek azotu jest jedyną substancją, która do tej pory wykazała bezpośredni wpływ na SARS-CoV-2” – mówi Åke Lundkvist, profesor z Uniwersytetu w Uppsali, który kierował badaniami.

Ponieważ nadal nie ma skutecznego lekarstwa na COVID-19, główny nacisk w testowanych terapiach położono na złagodzenie objawów. Może to skrócić pobyt w szpitalu i zmniejszyć śmiertelność.

Tlenek azotu w walce z COVID-19

Tlenek azotu (NO) to związek naturalnie wytwarzany w organizmie. Jego funkcje obejmują działanie hormonu w kontrolowaniu różnych narządów. Reguluje na przykład napięcie w naczyniach krwionośnych i przepływ krwi między narządami i wewnątrz nich. W ostrej niewydolności płuc NO można podawać w postaci gazu wziewnego, w niskich stężeniach, w celu zwiększenia poziomu nasycenia krwi tlenem. Podczas epidemii koronawirusa SARS (ciężkiego ostrego zespołu oddechowego) w 2003 r. terapia ta została z powodzeniem wypróbowana. Jednym z głównych powodów pomyślnych wyników było zmniejszenie stanu zapalnego w płucach pacjentów. Ta właściwość tlenku azotu – ochrona, jaką zapewnia przed infekcjami, będąc jednocześnie przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym – jest właśnie tą, która teraz interesuje badaczy.

Ich badanie opiera się na odkryciu dotyczącym koronawirusa, który spowodował pierwszą epidemię SARS. W 2003 roku NO uwolniony z S-nitroso-N-acetylopenicylaminy (SNAP) okazał się mieć wyraźne działanie przeciwwirusowe. Naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali i Instytutu Karolinska zbadali teraz, jak nowy koronawirus powodujący pandemię SARS CoV-2 reaguje na związek. Wykazano również, że SNAP ma wyraźne działanie przeciwwirusowe na tego wirusa – i efekt, który nasilał się wraz ze zwiększaniem dawki.

Tlenek azotu w oczekiwaniu na szczepionkę

„Dopóki nie otrzymamy szczepionki, mamy nadzieję, że inhalacja NO może być skuteczną formą leczenia. Dawkowanie i czas rozpoczęcia leczenia prawdopodobnie odgrywają ważną rolę w wyniku leczenia i teraz należy je zbadać tak szybko, jak to możliwe – mówi Åke Lundkvist.

Grupa badawcza planuje teraz kontynuować badanie przeciwwirusowych skutków NO emitowanego w postaci gazu. W tym celu skonstruują model w laboratorium, aby bezpiecznie zasymulować możliwą do wdrożenia formę terapii dla pacjentów.