Jak COVID-19 wpływa na serce? Niepokojąca analiza naukowców

Ponieważ COVID-19 osłabia czynność płuc, może pozbawiać serce odpowiedniej ilości tlenu. Czasami powoduje też przytłaczającą reakcję zapalną, która obciąża serce, gdy organizm próbuje zwalczyć infekcję. Wirus może również atakować naczynia krwionośne lub powodować w nich stan zapalny, prowadząc do zakrzepów krwi, które mogą powodować zawały serca. U wielu pacjentów z COVID-19 znaleziono skrzepy w całym ciele. To skłoniło niektórych lekarzy do wypróbowania leków rozrzedzających krew, chociaż nie ma zgody co do takiego leczenia.

Dr Sean Pinney z University of Chicago mówi, że osoby z chorobami serca są najbardziej narażone na uszkodzenia serca związane z wirusami. Ale powikłania sercowe stwierdzono również u pacjentów z COVID-19 bez wcześniejszej znanej choroby.

Jak koronawirus uszkadza serce? Analiza

Niedawny przegląd opublikowany w Journal of the American College of Cardiology wskazuje, że dowody na zajęcie serca znaleziono u co najmniej 25% hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem. W niektórych ośrodkach wskaźnik ten wynosi 30% lub więcej. Niektóre badania wykazały podwyższone poziomy enzymów i inne oznaki wskazujące na uszkodzenie serca, nawet u pacjentów z łagodniejszą chorobą. Nie wiadomo, czy uszkodzenie to jest trwałe.

