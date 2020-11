COVID-19. Jak przemówić do antyszczepionkowców?

COVID-19, po najszybszym i najtrwalszym programie rozwoju szczepionek w historii, wydaje się teraz dołączyć do listy śmiertelnych chorób, którym można łatwo zapobiec za pomocą szczepionki lub dwóch. Niestety, istnieje wiele błędnych informacji dotyczących szczepień, które zagrażają powodzeniu programów szczepień.

Co więc możesz zrobić, aby uchronić się przed dezinformacją i podważyć ją w rozmowie z innymi?

1. Zrozum, z kim rozmawiasz

Nie zapominajmy, że większość ludzi jest zadowolona z otrzymania szczepionki przeciw COVID. Tylko niewielka mniejszość nie ma zamiaru się szczepić (według globalnych statystyk). Jeśli weźmiesz udział w debacie na temat szczepień, może to być z kimś, kto należy do tej drugiej grupy. Jest bardzo mało prawdopodobne, że zmienisz zdanie tych, którzy odmówili szczepień, więc głównym odbiorcą twoich argumentów jest w rzeczywistości reszta wszystkich perspektywicznych grup – osób, które wahają się co do szczepień.

Celem twojej dyskusji jest przekazanie słuchaczom wiedzy i argumentów. Aby to zrobić, ważne jest, aby znaleźć wspólną płaszczyznę i znaleźć nić porozumienia z kimkolwiek, z kim rozmawiasz, zamiast po prostu ich pouczać.

2. Szczepić się przeciwko dezinformacji

Zamiast walczyć z fałszywymi faktami, lepszym rozwiązaniem jest umożliwienie ludziom dostrzeżenia dezinformacji, zanim przeniknie ona do społeczeństwa i stanie się „endemiczna” jako akceptowana prawda.

The Debunking Handbook 2020 opowiada się za wywoływaniem mentalnej „odpowiedzi immunologicznej” na fałszywe wiadomości. Aby to zrobić, potrzebujemy prewencyjnego kontaktu z osłabionymi wersjami strategii manipulacyjnych stosowanych przez handlarzy fałszywymi faktami. Czyniąc tak, możemy zaszczepić się przeciwko dezinformacji.

3. Skutecznie podważaj

Zwykłe powtarzanie nieprawdy może sprawić, że utkną one w naszych wspomnieniach, więc zamiast tego skup się na pozytywnych skutkach szczepień. Nie bądź pierwszą osobą, która wspomina o micie.

Kluczem do właściwego obalenia tego problemu jest ograniczenie częstotliwości, z jaką kłamstwo jest wspominane, i uczynienie prawdy lepszymi niż mit. Oto jak się do tego zabrać.

Zacznij od stwierdzenia prawdy w jasny i zwięzły sposób. Nie wdawaj się w długie wyjaśnienia, zamiast tego wyobraź sobie, że piszesz nagłówek. Zwróć uwagę na dezinformację i wyjaśnij, że to mit. Wyjaśnij, dlaczego mit jest błędny. Możesz wskazać na naukę, która obala mit i wskazać błędy w argumentacji. Podaj ponownie fakty.

4. Myśl poza faktami

Ważne są też słowa, których używamy, wywołują one obrazy, które wpływają na naszą reakcję na prezentowane nam informacje. Weź pod uwagę „stada” i „społeczności”. Do którego z nich chciałbyś należeć? Większość ludzi powie „społeczności”. Jeśli więc zachęcasz kogoś do szczepienia, możesz porozmawiać o jego wkładzie w odporność społeczności, a nie na odporność stadną.

Inną ważną techniką jest opowiadanie historii, które może być znacznie skuteczniejsze niż fakty. Historie łączą przyczynę i skutek, przez co wnioski, które chcesz przedstawić, wydają się prawie nieuniknione. Na przykład, możesz chcieć powiedzieć antyszczepionkowcom o krewnym, którego życie zostało uratowane przez szczepionkę w czasie, gdy nie była dostępna dla wszystkich.Czytaj też:

Czy tradycyjna, chińska medycyna ziołowa leczy COVID-19?