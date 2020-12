USG płuc może przewidywać rokowania u pacjentów z COVID-19

Naukowcy z Policlinico San Matteo w Pawii we Włoszech opracowali metodę wykorzystującą obrazowanie ultrasonograficzne do oceny stanu płuc pacjenta, co pozwala oszacować rokowania. Zdolność przewidywania, kiedy stan pacjenta może się pogorszyć, może pomóc lekarzom lepiej przygotować się do opieki.

Naukowcy przetestowali narzędzie na 52 pacjentach, którzy zostali przyjęci do szpitala San Matteo w okresie od 15 marca do 29 kwietnia. Po przybyciu do szpitala i przed wypisem wykonali u nich USG płuc, aby ocenić ich stan. Korzystając z 14 punktów w płucach, naukowcy szukali nieprawidłowości, takich jak nieprawidłowości w opłucnej, i przypisywali każdemu punktowi ocenę na podstawie stopnia nasilenia. USG płuc w przebiegu COVID-19 Podsumowując wszystkie punkty, naukowcy odkryli, że całkowity wynik USG płuc był wyższy u tych, którzy mieli pogorszenie wyników COVID-19, takie jak potrzeba dodatkowego tlenu, przyjęcie na intensywną terapię lub śmierć. Pacjenci z co najmniej trzema punktami z wysokimi wynikami ogólnymi byli ponad sześć razy bardziej narażeni na pogorszenie wyników niż inni pacjenci. Na podstawie uzyskanych wyników naukowcy zaproponowali wykres zwany nomogramem, który może pomóc lekarzom obliczyć prawdopodobieństwo pogorszenia się stanu pacjenta na podstawie wyniku badania ultrasonograficznego płuc. Diagnostyka pomoże lekarzom szybko ocenić i przewidzieć, jak stan pacjenta pogorszy się z powodu COVID-19. Test jest również szybki do wykonania. Skan każdego miejsca zajmuje 10 sekund, a całe badania USG trwa tylko 15 do 20 minut.

