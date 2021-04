Amerykańska agencja CDC: COVID-19 trzecią główną przyczyną śmierci w w USA w 2020 roku

Według danych Centers for Disease Control and Prevention, COVID-19 stanowił trzecią z najczęstszych przyczn zgonów w USA w 2020 roku. Współczynnik umieralności wzrósł też o 15,9 procent – z 715,2 do 828,7 na 100 000 osób.

CDC na bieżąco kontroluje zdrowie Amerykanów (i nie tylko). Agencja rządowa ma za zadanie zapobieganie chorobom (szczególnie zakaźnym), a także ich obserwację oraz zwalczanie. CDC często publikuje raporty dotyczące opieki zdrowotnej przede wszystkim w USA. W jednym z najnowszych skupiła się na najczęstszych przyczynach zgonów w Stanach w 2020 roku. Na co Amerykanie umierali najczęściej? 10 głównych przyczyn zgonów w 2020 roku w Stanach to: Choroby serca Nowotwory COVID-19 Niezamierzone obrażenia Udar mózgu Przewlekła choroba dolnych dróg oddechowych Choroba Alzheimera Cukrzyca Grypa i zapalenie płuc Choroby nerek Dane te zebrali naukowcy z National Center for Health Statistics, którzy przeanalizowali informacje z aktów zgonów, skatalogowane w National Vital Statistics System z okresu od stycznia do grudnia 2020 roku. Przez to, że COVID-19 znalazł się w pierwszej dziesiątce głównych przyczyn zgonów, na 11. miejsce spadło samobójstwo. Ogólnie w 2020 roku zmarło 3,36 mln Amerykanów, w tym prawie 378 tys., czyli około 11,3 procent – z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Z kolei choroby serca spowodowały śmierć 690 882 osób, a nowotwory – 598 932. Współczynnik śmiertelności był najwyższy wśród Amerykanów rasy czarnej, rdzennych mieszkańców tego kraju oraz wśród rdzennych mieszkańców Alaski, osób po 85. roku życia i wśród mężczyzn. Najwyższą śmiertelność z powodu COVID-19 odnotowano wśród Latynosów. Dane te mogą jednak ulec zmianie, ponieważ zbieranie informacji o zgonach jest czasochłonne i najczęściej pełny raport publikuje się dopiero po upływie 11 miesięcy kolejnego roku. W publikacji zawarto jednak także informację, że oczekiwana długość życia w USA wynosi 77,6 lat, co oznacza, że spadła ona do poziomu z 2006 roku. Czytaj też:

