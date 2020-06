Uszkodzenie płuc wywołane po COVID-19, może dotknąć ludzi w wieku 20 lat

Ponad 3,8 miliona ludzi na całym świecie wyzdrowiało z COVID-19. Jednak ostatnie przypadki pokazują, że nawet osoby, które wyzdrowiały, mogą być nadal zagrożone długoterminowymi problemami zdrowotnymi.

Pomimo tego, że najwcześniejsze doniesienia na temat koronawirusa wskazywały, że młodsi ludzie byli mniej zagrożeni poważnymi powikłaniami COVID-19, ostatnie ustalenia zaprzeczają temu przekonaniu. Ostatnio 20-letni ocalały z COVID-19 w Chicago musiał mieć przeszczep płuc, który był niezbędny do leczenia stanu zwanego zwłóknieniem po COVID-19. Przeprowadzono dwa inne przeszczepy płuc u osób, które przeżyły COVID-19 ze zwłóknieniem po COVID-19: jeden był w Chinach, a drugi w Wiedniu. Chociaż oczekuje się, że pacjent z Chicago w pełni wyzdrowieje, jest to kolejny poważny długoterminowy efekt wirusa, o którym społeczeństwo musi wiedzieć.

Co to jest zwłóknienie post-COVID?

„Otwory w płucach prawdopodobnie odnoszą się do bytu nazwanego „zwłóknieniem post-COVID”, zwanym inaczej zwłóknieniem post-ARDS [zespół ostrej niewydolności oddechowej]” - powiedział dr Lori Shah, pulmonolog z przeszczepu w New York-Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center. ARDS występuje, gdy płyn gromadzi się w małych woreczkach powietrznych w płucach zwanych pęcherzykami płucnymi. Zmniejsza to tlen we krwi i pozbawia narządy tlenu, co może prowadzić do niewydolności narządów.

Zwłóknienie po COVID-19, według Shah, definiuje się jako uszkodzenie płuc, które jest nieodwracalne i może powodować poważne ograniczenia funkcjonalne pacjentów, takie jak kaszel, duszność i zapotrzebowanie na tlen. Czasami, jak w tym konkretnym przypadku w Chicago, uszkodzenie jest tak rozległe, że pacjent może wymagać przeszczepu płuc.

Czytaj także:

Jak kobieta z cukrzycą, astmą i stwardnieniem rozsianym pokonała COVID-19?