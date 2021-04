Naukowcy: Ludzie, którzy w ogóle nie ćwiczą, mają większe ryzyko śmierci z powodu COVID-19

To „gorzej znoszą” odnosi się zarówno do tego, że osoby, które nie ćwiczą, częściej trafiają do szpitala, jak i częściej wymagają intensywnej terapii i częściej z powodu COVID-19 umierają. W porównaniu z tymi, którzy dostosowują się do wskazań, zalecających aktywność choć 3 razy w tygodniu. Badanie opublikowane na łamach „British Journal of Medicine” donosi również, że wśród czynników ryzyka brak aktywności fizycznej przewyższają tylko: zaawansowany wiek i wcześniejsze przejście przeszczepu narządu.

Na czym polegało badanie?

Naukowcy przyjrzeli się danym 50 000 osób, które zachorowały na COVID-19 w okresie od stycznia do końca października 2020 roku. Następnie sprawdzono informacje podane przez te osoby, dotyczące ich aktywności fizycznej w poprzedzających zachorowanie 24 miesiącach. Osoby, które były nie ćwiczyły nawet przez 10 minut tygodniowo nazywano „konsekwentnie nieaktywnymi”. Informacje od nich porównano z tymi od osób ćwiczących co najmniej 150 minut w tygodniu oraz z danymi tych, którzy ćwiczyli od 11 do 149 minut tygodniowo.

Okazało się, że tylko 7 procent wszystkich osób było w pełni aktywnych, 15 procent w ogóle nie ćwiczyło, a pozostałe osoby mieściły się gdzieś pośrodku. Badanie wskazuje na to, że konsekwentna bierność fizyczna zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia do szpitala z powodu COVID-19 2,26-krotnie, w porównaniu z konsekwentnym przestrzeganiem zaleceń. Ci, którzy ćwiczyli, ale mało, mieli o 1,89 razy większe ryzyko trafienia do szpitala niż ci, którzy ćwiczyli regularnie.

W przypadku osób konsekwentnie nieaktywnych ryzyko trafienia na intensywną terapię wynosiło 1,73 razy więcej, niż u osób ćwiczących stale, a ryzyko śmierci z powodu COVID-19 było o 2,49 razy wyższe. W przypadku pacjentów wykonujących jakąkolwiek aktywność ryzyko śmierci było o 1,88 razy większe niż wśród osób stale aktywnych.

Badacze podkreślają więc, że nawet aktywność, która nie spełnia wszystkich wymogów, daje istotnie mniejsze ryzyko śmierci i hospitalizacji z powodu COVID-19 niż brak jakiejkolwiek aktywności.

