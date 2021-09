Warszawa. Trwają przygotowania do ponownego otwarcia Szpitala Narodowego

W październiku 2020 roku w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem Mateusz Morawiecki wydał polecenie, aby zorganizować w części biurowo-konferencyjnej PGE Stadionu Narodowego szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19. Ostatni pacjent został wypisany z placówki 23 maja 2021 roku. Łącznie przez kilka miesięcy przyjęto ponad 2000 pacjentów.

Szpital tymczasowy na PGE Stadionie Narodowym

Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, a zarazem dyrektor szpitala tymczasowego na PGE Stadionie Narodowym zapowiedział w rozmowie z Polsat News, że placówka zostanie ponownie otwarta. – Warszawa jest dużą aglomeracją, jest nadal w czołówce zachorowań i jest sporo osób niezaszczepionych, a w tej fali te osoby będą ponosiły największe skutki niezaszczepienia – tłumaczył.

– Przy tej zachorowalności Szpital Południowy jest wydolny, ale wiadomo, że ta liczba zakażonych będzie przybierała. Jeżeli nie da się skompensować liczby chorych i dojdzie do przeciążenia systemu ochrony zdrowia, to po to są szpitale tymczasowe, żeby jak najbardziej zapewnić bezpieczeństwo, nie tylko pacjentom z koronawirusem, ale także z innymi schorzeniami – dodał.

Szpital tymczasowy na PGE Stadionie Narodowym – od kiedy?

Lekarz poinformował, że obecnie na PGE Stadionie Narodowym przygotowywane są łóżka i sale dla pacjentów. – Sztab, który działał jest na nowo wskrzeszony i będziemy się przygotowywać, rozmieszczać ten sprzęt niezbędny i wyposażać na nowo te miejsca. Wszystkie przyrządy diagnostyczne i terapeutyczne są na miejscu. Trzeba je przesunąć na miejsce szpitalne z magazynów – wyjaśnił.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie placówka zostanie otwarta. – Te decyzje będą podejmowane z dnia na dzień. Będziemy potrzebowali około 1-2 tygodni na rekrutację i otwarcie – zaznaczył.

