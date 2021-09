Ile przytyły dzieci w czasie pandemii COVID-19? Najwięcej przybyło tym, które już były otyłe

Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) ostrzega, że z powodu globalnego lockdownu związanego z kolejnymi falami koronawirusa wskaźniki otyłości wśród osób niepełnoletnich wyraźnie poszybowały w górę. W najgorszej sytuacji znalazły się najmłodsi, którzy jeszcze przed pandemią byli otyli, co tylko bardziej narażało ich na zakażenie i cięższy przebieg COVID-19.

Koronawirus a otyłość wśród dzieci i młodzieży. Ile przybyło im kilogramów w trakcie pandemii?

Nie tylko w USA, ale i na całym świecie zauważono, że pandemia wpłynęła negatywnie na to, ile ważymy, a problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała pojawił się także wśród dzieci i nastolatków.

CDC przebadało pod tym względem ponad 432 tys. osób w wieku od 2 do 19 lat i ustaliło, że wskaźniki otyłości wśród niepełnoletnich Amerykanów najbardziej zwiększyły się w grupie maluchów w wieku od 6 do 11 lat, które w trakcie pandemii musiały spędzać najwięcej czasu we domach pod opieką rodziców, kiedy szkoły zawiesiły stacjonarne zajęcia i przeszły na system nauki zdalnej.

Okazało się, że tempo, w którym dzieci mające od 6 do 11 lat tyły podczas lockdownów było 2,5-krotnie szybsze niż wcześniej.

Osoby biorące udział w testach były ważone kilkukrotnie – dwa razy przed rozpoczęciem globalnej epidemii SARS-CoV-2 i co najmniej raz w trakcie kolejnych fal COVID-19. Nie uwzględniano w tym przypadku ich rasy lub pochodzenia etnicznego. Badania wykazały, że:

w sierpniu 2020 roku wskaźnik otyłości wśród dzieci i młodzieży zwiększył się do około 22 proc. W analogicznym okresie w poprzednim roku wynosił zaś 19 proc.

miesięczny wskaźnik wzrostu BMI prawie podwoił się w okresie pandemii COVID-19 w porównaniu z okresem przed pandemią



przed pandemią dzieci i nastolatki o prawidłowym wskaźniku masy ciała przybierały na wadze około 1,5 kg rocznie, a od czasu rozpoczęcia epidemii koronawirusa przybyło im około 2,5 kg na rok

w przypadku umiarkowanie otyłych dzieci prognozowany wzrost masy ciała zwiększył się do około 5,4 kg (przed pandemią wskaźnik ten szacowano na około 3 kg)

u najbardziej otyłych dzieci prognozowany wzrost masy ciała zwiększył się do około 6,6 kg (przed pandemią wskaźnik ten szacowano na około 3,9 kg)

tempo zmiany odsetka osób z otyłością było 5,3 razy wyższe w czasie pandemii (i wynosiło około 0,37 punktu procentowego miesięcznie, a przed pandemią około 0,07)



wśród osób z nadwagą, otyłością umiarkowaną i otyłością ciężką wskaźniki BMI w trakcie pandemii COVID-19 wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu do statystyk sprzed pandemii

