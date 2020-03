Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o koronawirusie, ale wstydzicie się zapytać

Czy zakładanie soczewek kontaktowych do oka jest bezpieczne?

Tak, pod warunkiem że zachowamy odpowiednią higienę dłoni.

Czy RTG płuc daje odpowiedź na pytanie, czy byłem zarażony koronawirusem?

Niestety nie. Z rentgena dowiemy się, że są ewentualne zmiany w płucach, ale to badanie nie da nam odpowiedzi, co je spowodowało.

Czy można bezpiecznie uprawiać seks oralny?

Seks polega na bliskim kontakcie, a bliski kontakt jest ryzykowny. W trakcie seksu, także oralnego, można się zarazić koronawirusem. Już całowanie jest obarczone dużym ryzykiem. A więc lepiej mieć pewność co do tego, że nasz partner jest zdrowy. A jeśli wiemy, że jest zainfekowany wirusem, działamy na własne ryzyko.

Czy można się zarazić w toalecie publicznej?

Absolutnie tak. Dlatego tak bardzo trzeba dbać o dokładne mycie rąk.

Czy można dłubać w nosie pod prysznicem?

Ta czynność raczej nam nie zagrozi. Oczywiście warto zadbać o to, żeby ręce były czyste przed i po dłubaniu.

Czy jeśli raz przeszłam koronawirusa, to jestem odporna, czy mogę się zarazić drugi raz?

Na ten moment ani lekarze, ani naukowcy nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy przechorowanie wirusa daje nam odporność. Nie ma też dowodów na to, żeby chorzy na COVID-19 zachorowali ponownie. Pojedyncze przypadki na świecie wciąż są badane.

Czy skoro wirus może żyć 24 h na opakowaniu, powinnam przestać kupować owoce transportowane z Włoch czy Hiszpanii?

Można jeść wszystko, ale należy pamiętać, aby dobrze myć owoce i warzywa.

Czy bezpiecznie jest jeździć windą z nieznajomymi?

Niestety winda jest miejscem, gdzie łatwo złapać koronawirusa. Przede wszystkim w windzie trudno jest zachować bezpieczną odległość. Druga kwestia to przyciski – musimy je wciskać, a na ogół nie są regularnie dezynfekowane. Jeśli musimy jechać windą, pamiętajmy, aby dezynfekować ręce wsiadając i wysiadając.

Czy spacery są bezpieczne?

Tak, ale pod warunkiem, że będziemy bacznie zwracać uwagę na otoczenie. Pamiętajmy, żeby zachować 1,5 metra między innymi osobami. Klatka schodowa, poręcze, klamki – na te przedmioty trzeba szczególnie uważać i zawsze po spacerze zdezynfekować ręce.

Czy wstrzymywanie powietrza, na przykład idąc z dworu do domu po klatce schodowej coś daje?

To nic nie zmieni. Nie ma żadnego wpływu na ochronę przed koronawirusem.

Czy palenie marihuany wpływa na wirusa?

Bezpośrednio nie. Ale paradoksalnie mamy większą szansę się zarazić, bo osoby pod wpływem marihuany są bardziej skore do zmniejszania dystansu i kontaktu z innymi ludźmi. A to zwiększa ryzyko.

Czy gdy zapalę w domu kadzidło, cząsteczki wirusa polecą w dół i się nie zarażę?

Zapalenie kadzidła kompletnie nie zmienia sytuacji wirusa. Jest to mit.

Czy można iść do fryzjera lub do dentysty?

Z wizyta w salonie fryzjerskim byłbym ostrożny. Warto zadać sobie pytanie, co jest ważniejsze – nasze zdrowie, czy nasz wygląd. Podobnie ma się sytuacja z wizytą u kosmetyczki. Natomiast jeśli chodzi o stomatologa, zaleca się wizytę tylko w stanie konieczności, czyli na przykład przy ostrym bólu zęba. Zawsze wcześniej należy zadzwonić i się umówić na wizytę, żeby uniknąć czekania w poczekalni.

Czy nawilżacz powietrza w mieszkaniu chroni przed koronawirusem?

Kompletnie nie chronią, nawet jeśli są włączone całą dobę.

Co robić z zimową kurtką? Czy jak powieszę w domu na wieszaku, to ewentualny wirus rozniesie się po mieszkaniu?

Przebywanie wirusa na powierzchniach jest problemem. To również dotyczy naszych ubrań. Jeśli chcemy schować kurtkę zimową, warto najpierw odwiesić ją w miejscu, gdzie przez pewien czas nie będzie do niej dostępu, na przykład na strych. Po kilku dniach będziemy mieli pewność, że wirus nie przetrwał.

Czy można dojadać/dopijać po dzieciach?

Zdecydowanie odradzam spożywania tego, czego nie zjadło i nie wypiło dziecko. Szczególnie przestrzegam przed oblizywaniem smoczka czy łyżeczki, którą upuści dziecko. To najprostsza droga do zainfekowania wirusa dziecku i sobie.

Czy korona wirus ginie w temperaturze 27 stopni Celsjusza?

Uśmiecham się mocno, bo to jest bzdura. Najprostszym przykładem jest temperatura naszego ciała. Przecież my mamy około 36,6 stopni, a więc gdyby wirus ginął poniżej tej temperatury, nie byłoby mowy o epidemii czy pandemii z którą się dziś borykamy. Na ten moment naukowcy informują, że wirus ginie w temperaturze 60 stopni Celsjusza.

Czy jeśli grupa młodych osób pali jednego jointa przekazując go z rąk do rąk i ust do ust to jest bezpieczne?

Nie możemy niczego przekazywać sobie z ust do ust. To nie dotyczy tylko jointów, czy papierosów, ale nawet gryza kanapki. Przez naszą ślinę przekazujemy wirusy innym.

Czy bezpiecznie jest zamawiać jedzenie z knajpy?

Zamawianie cateringu jest raczej bezpiecznie, bo wszystkie restauracje i firmy, które podjęły się dostarczania posiłków wiedzą, jak przygotowywać je w bezpieczny sposób. Należy zwrócić szczególną uwagę na kontakt z dostawcą – należy zachować bezpieczną odległość, a forma płatności najlepiej, żeby odbyła się kartą płatniczą.

Czy można jeść tatara i sushi?

Można jeść wszystko. O ile jest prawidłowo przygotowane.

Czy pacjenci z HIV są w większym niebezpieczeństwie?

Nie mamy doniesień, żeby ta grupa była bardziej narażona na zakażenie. Rzeczywiście mają obniżoną odporność, ale zalecenia są takie same, jak dla wszystkich.

Czy brać profilaktycznie cynk i chlorhinaldin? (podobno substancje tam zawarte wspomagają leczenie wirusa)

Pojawiły się doniesienia o pozytywnym wpływie cynku. Ale ten suplement jest niebezpieczny, bo po przekroczeniu 150 mg obniża odporność. A więc z dozowaniem warto się skonsultować z lekarzem. Jeśli chodzi o chlorhinaldin nie ma żadnych podstaw, aby zażywać go w kontekście koronawirusa.

Czy można się zarazić przez ranę otwartą – na przykład obtarcie stopy od buta ?

Rana to wrota do wszelkich infekcji. Ale najpierw wirus musi na niej osiąść. Jeśli więc przetrzemy ranę zakażoną ręką, oczywiście wirus może zaatakować.

Czy będą trzy cykle ataków wirusa, jak przy każdej pandemii? Czy każdy następny będzie silniejszy?

To są spekulacje. WHO nic nie mówi o trzech cyklach ataków.

Czy przez liberalną politykę UK i Szwecji możemy tkwić w błędnym kole i nigdy nie uporać się z pandemią?

Podejście państw, które swobodnie podchodzą do zaleceń WHO są dla nas dużym wyzwaniem. Cały świat powinien zastosować się do wytycznych, bo to nie są teorię z kosmosu wymyślone ad hoc, ale wieloletnie obserwacje pandemii na świecie. Kraje, które ich nie przestrzegają są kłopotem dla innych.

Co z tymi maskami? Mówi się, że nie chronią, ale w Korei wszyscy je noszą.

Maski chirurgiczne nie chronią nas przed wirusem. Noszenie ich ma sens u pacjentów, którzy mają jakieś objawy choroby. W ten sposób chronimy bliskich. Maseczki są popularne, w Korei ilość chorych była tak duża, że zalecono zakładać je każdemu, bo każdy był potencjalnym nosicielem. Ale w Singapurze już jest zupełnie odwrotnie. Zakładanie maseczek u pacjentów, którzy są zdrowi jest zabronione.

Czy niemowlaki karmione piersią są bezpieczne, bo mają przeciwciała z mleka matki?

Są bardziej chronione, bo przeciwciała przyjęte wraz z mlekiem pomagają niemowlętom uodpornić się na choroby. Ale mama musi zwracać szczególną uwagę, aby dobrze przygotować się do podania pokarmu – umyć pierś, umyć ręce. W momencie gdy mama jest zainfekowana koronawirusem wprawdzie wciąż zalecamy, aby karmiła piersią, ale musi podjąć szczególne środki ostrożności, bo może zainfekować dziecko nie mlekiem, ale poprzez oddech czy dotyk.

Co to jest zwłóknienie płuc?

To są zmiany tkanki strukturalnej płuc. W skutek czego płuca stają się bardziej sztywne, nie mogą się swobodnie rozprężać, dlatego pacjent ma problem z oddychaniem.

Czy warto ćwiczyć na świeżym powietrzu?

Sport jest wskazany. Jeśli możemy aktywność sportową wykonywać w domu, to świetnie. Na świeżym powietrzu prosiłbym o to, aby unikać skupisk ludzkich, zachowywać bezpieczną odległości od innych biegaczy.

Czy regularne picie alkoholu odkaża organizm i ten staje się odporniejszy?

Alkohol rzeczywiście jest skuteczny przy dezynfekcji, dlatego warto odkażać nim ręce. Ale wypity dostaje się do dróg pokarmowych. Tym czasem koronawirus atakuje drogi oddechowe. A więc niestety nie ma żadnego wpływu na ochronę przed koronawirusem.

Czy można psikać do ust płynem bakteriobójczym?

To jest wskazane tylko wtedy, gdy płyn ma takie wskazania. Preparatu ze wskazaniem wyłącznie do użytku zewnętrznego, nie wolno używać do jamy ustnej.

Co zrobić, gdy jednak najdę się w skupisku ludzi?

Starajmy się jak najszybciej oddalić. Jeśli osoby wokół mają objawy, poprośmy żeby założyły maski. Jeśli po takim zdarzeniu my sami mamy objawy, należy zgłosić się do SANEPIDU i poinformować, że mogło dojść do zakażenia.

W internecie pojawiły się obrazki z koronasutrą czyli seksualne pozycje pozwalające zachować dystans między twarzami kochanków. To ma jakiś sens czy raczej jest wielką ściemą?

To tylko żarty. Odległość samej twarzy nie wystarczy, aby seks był bezpieczny.

Czy komary mogą roznosić koronawirusa?

Choć przed nami plaga komarów – bądźmy spokojni. Nie przenoszą koronawirusa.

