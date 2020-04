Koronawirus. Czy picie napojów bezpośrednio z puszki jest bezpieczne?

Chociaż obecnie nie ma dowodów na to, że żywność lub opakowanie żywności są powiązane z przenoszeniem koronawirusa (COVID-19), możliwe jest, że można zostać zarażonym poprzez dotknięcie powierzchni lub przedmiotu skażonego wirusem, a następnie twarzy. Na zdolności wirusa do przetrwania na różnych powierzchniach wpływa kilka czynników m.in. temperatura otoczenia i wilgotność powietrza. Wyższe ryzyko wynika jednak przede wszystkim z bliskiego kontaktu z innymi ludźmi podczas zakupów lub dostaw żywności. Podczas obchodzenia się z żywnością najważniejsa jest więc higiena. Dezynfekcja żywności jest jednym ze sposobów na ograniczenie ryzyka transmisji koronawirusa SARS-CoV-2.

Czy picie bezpośrednio z puszki jest bezpieczne?

Opakowania takie jak puszki można czyścić środkiem dezynfekującym przed otwarciem. Sprawi to, że powierzchnia puszki zostanie odkażona. To ważne, szczególnie że w sklepie mogło dotykać jej nawet kilka osób. Po dezynfekcji puszki, rozsądne będzie przelanie zawartości do czystej szklanki lub odczekanie chwili, jeśli musimy wypić bezpośrednio z niej. Pamiętajmy, by zawsze mieć czyste dłonie. Należy umyć je mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund lub użyć środka dezynfekującego na bazie alkoholu.

Czytaj także:

Mycie warzyw i owoców po zakupach? Nie używaj do tego mydła

Niezapakowane produkty, takie jak owoce i warzywa, zaleca się myć dokładnie pod bieżącą wodą. Pamiętajmy, by nie używać w tym celu mydła ani innych detergentów. Eksperci zgodnie przyznają, że dużym ryzykiem związanym z zakupami i koronawirusem jest też czas spędzany w sklepie spożywczym. Najczęściej przebywa a nim wiele ludzi, którzy mogą mieć objawy infekcji lub koronawirusa bezobjawowego. Dlatego tak ważne jest, by w obecnym czasie izolować się i pozostać w domu.

Czytaj także:

12 sposobów na ochronę przed koronawirusem