Mycie warzyw i owoców po zakupach? Nie używaj do tego mydła

Benjamin Chapman, profesor i specjalista bezpieczeństwa żywności w North Carolina State University wyjaśnił, dlaczego mycie owoców i warzywmydłem nie jest dobrym pomysłem. Według niego może to prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak łagodne podrażnienie żołądkowo-jelitowe z nudnościami, wymiotami, biegunką i bólem brzucha.

Wypowiedź ta jest odpowiedzią na krążące w sieci informacje, jakoby warzywa i owoce powinny być myte w domu mydłem po zakupie.

Dlaczego nie powinno się myć owoców mydłem?

Ponieważ produkty te mają porowatą strukturę, mogą wchłaniać mydło. „Od 60 lat wiemy, że detergenty są toksyczne dla organizmu ludzkiego – powiedział Chapman – Picie płynu do naczyń lub spożywanie mydła może prowadzić do mdłości, lub rozstroju żołądka. Nie jest to związek, który nasz żołądek toleruje dobrze”.

Tego samego zdania jest Amerykański Departament Rolnictwa (USDA): „Konsumenci nie powinni myć owoców i warzyw detergentem ani mydłem. Produkty te nie są zatwierdzone ani opatrzone etykietami przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) do stosowania na produktach spożywczych. Możesz spożywać pozostałości mydła lub detergentu wchłoniętego przez produkt”.

Częste wychodzenie największym zagrożeniem

Eksperci zgodnie przyznają, że bardziej niż wirusa na powierzchni owoców i warzyw, powinniśmy bać się wychodzenia z domu. „Największym ryzykiem związanym z zakupami i koronawirusem jest czas spędzany w sklepie spożywczym wokół ludzi, którzy albo mają objawy, albo koronawirusa bez objawowego” – powiedział Donald Schaffner, specjalista w dziedzinie nauk o żywności z Rutgers University w New Jersey. „Nie mamy żadnych dowodów na to, że żywność lub opakowania żywności są nośnikami transmisji koronawirusa” – dodał dr Chapman.

