Rękawice do ochrony przed koronawirusem? Oto, co robisz źle

Początkowo eksperci podkreślali, że tylko pracownicy medyczni, tacy jak lekarze i pielęgniarki, potrzebują masek. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca również, aby nosili je chorzy oraz opiekujący się chorymi. Ale teraz niektórzy eksperci idą w kierunku noszenia masek przez wszystkich. Oczywiście nadal ważne jest, aby nie gromadzić masek, ponieważ są one najbardziej potrzebne dla lekarzy. Co z rękawiczkami?

Rękawice ochronne a koronawirus

Rękawice ochronne postrzegane jako ważny sprzęt, który pomaga powstrzymać rozprzestrzenianie się zarazków. Kathleen Winston, dziekan pielęgniarstwa na University of Phoenix, mówi: „Rękawice nie są zalecane dla ogółu społeczeństwa. Pracownicy służby zdrowia muszą mieć rękawiczki do pracy przy bardzo chorych, w tym wielu hospitalizowanych z powodu innych diagnoz oprócz COVID-19”. Winston dodaje, że używanie rękawic przez ogół społeczeństwa tylko zmniejsza ich dostępność. Ponadto „nie poprawia zapobiegania COVID-19 w społeczeństwie”.

Eksperci podkreślają, że rękawice automatycznie nie zapewniają bezpieczeństwa. Problem z rękawiczkami może być fałszywym poczuciem ochrony, gdy ktoś nadal dotyka twarzy lub innych przedmiotów rozprzestrzeniających zanieczyszczenia. Innymi słowy, tylko dlatego, że nosisz rękawiczki, nie staniesz się odporny na zakażenie. Jest to szczególnie ważne, jeśli podczas noszenia dotykasz twarzy lub innych regularnie używanych przedmiotów, takich jak telefony komórkowe.

WHO podkreśla również, aby nie gromadzić w dużych ilościach rękawic niezbędnych pracownikom służby zdrowia. „Jako element pakietu środków ochrony osobistej, rękawice są zalecane dla pracowników służby zdrowia i opiekunów opiekujących się pacjentami z COVID-19, a ich stosowanie powinno być priorytetem dla pracowników pierwszego kontaktu, którzy są bardziej narażeni na zachorowanie”.

