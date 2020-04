Obowiązek zakrywania ust i nosa. Najlepsze materiały do wykonania maseczki

Obowiązek zasłaniania twarzy pojawił się w Polsce do odwołania. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak maseczkę zrobić w domu – zwłaszcza że w sklepach są one w wysokich cenach, lub nie ma ich wcale.

Amerykański lekarz ogólny dr Jerome Adams opublikował wideo w którym wyjaśnia, jak przygotować własną maskę na twarz. Niektóre materiały mogą bowiem filtrować cząsteczki lepiej niż inne, co znacząco wpływa na to, jak dobrze domowa maska ​​może chronić przed infekcją. „Pokrycia twarzy wykonane z artykułów gospodarstwa domowego lub wykonane ze zwykłych materiałów po niskich kosztach w domu mogą być stosowane jako dodatkowy, dobrowolny środek zdrowia publicznego”, powiedział w oświadczeniu.

„Test światła” na skuteczność maseczki

Według dr Benjamina LaBrota, profesora klinicznego z Keck School of Medicine na University of Southern California standardowa maska ​​chirurgiczna odfiltrowuje tylko około 60 do 65 procent cząsteczek. Łatwym sposobem na stwierdzenie, jak dobrze materiał filtruje zanieczyszczenia, jest wg niego tzw. test światła. „Podnieś materiał do światła. Jeśli widzisz światło przez tkaninę, materiał nie jest tak dobry, jak coś, przez co nie widać światła. Im jest grubszy, tym gęstszy materiał, a więc tym bardziej prawdopodobne, że będzie lepiej filtrował” – powiedział.

Jakich materiałów użyć do maseczki?

Odpowiednia będzie podwójnie zszyta bawełna oraz flanela – miękka i masywna tkanina bawełniana. Eksperci wspominają także o filtrach HEPA i bawełnie o ciasnym splocie, która zapewnia do 80% filtracji małych cząstek i faktycznie działa lepiej niż zwykła maska ​​chirurgiczna. Prof. LaBrot ostrzega, że ​​przy grubszych materiałach ciężej jest oddychać. Materiały w domowych filtrach powietrza lub wody mogą być wykonane z takich rzeczy jak włókno szklane i inne substancje, które niekoniecznie są bezpieczne do oddychania. Dlatego zaleca uważać, jeśli materiał nie ma pochodzenia naturalnego – jak bawełna i jej pochodne.

Czytaj także:

Obowiązek zasłaniania twarzy. Jak pomóc dziecku, które boi się maski?