Wadliwy mechanizm krzepnięcia krwi nasila chorobę COVID-19?

Czynniki, które zwiększają ryzyko ciężkiego przechodzenia choroby COVID-19 to wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, choroby serca, choroby naczyniowo-mózgowe, choroby układu oddechowego, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz choroby nerek. Naukowcy wciąż badają dokładne przyczyny i mechanizmy, dlaczego te warunki znacznie pogarszają wyniki COVID-19.

Badania krwi w COVID-19

Autorzy nowego badania przeglądowego, które pojawiło się w czasopiśmie Physiological Reviewszauważyli, że krwotoki lub zaburzenia krwawienia należą do głównych przyczyn śmierci tych pacjentów. Dr Hong-Long Ji z University of Texas Health Science Center w Tyler i jego współpracownicy sugerują, że winna może być nadczynność odpowiedzi przeciwkrzepliwej organizmu. Innymi słowy, może to powodować nadmierne krwawienie w COVID-19.

Ta nadmierna aktywność w próbach usuwania skrzepów przez organizm jest znana jako hiperfibrynoliza. Według badań fibrynoliza jest „układem enzymatycznym […] służącym do lokalizowania i ograniczania tworzenia skrzepów”. Krwotoki w wielu narządach wraz z dodatnią korelacją między fibrynolizą a śmiertelnością dodatkowo wspierają pogląd autorów, że hiperfibrynoliza może tłumaczyć śmiertelność u osób z wcześniej istniejącymi stanami chorobowymi. Dodatkowo według badań, o których wspominają autorzy, ponad 97% osób, które lekarze przyjęli do szpitala na COVID-19, miało podniesione poziomy innego białka zwanego D-dimerem. D-dimer tworzy się we krwi, gdy rozpuszcza się skrzep krwi. Im bardziej ciężka staje się choroba COVID-19, tym bardziej wzrasta poziom D-dimerów, szczególnie u pacjentów, u których rozwija się zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

