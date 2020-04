Morfologia krwi. Czym są neutrofile?

Czy neutrofile powinny występować we krwi?

Wykonując morfologię krwi, czyli podstawowe badanie krwi, w wynikach zawsze zostaje stwierdzona obecność neutrofili. Są to najliczniejsze komórki układu odpornościowego człowieka, które stanowią nawet do 70 proc. wszystkich leukocytów, czyli krwinek białych. Warto wiedzieć, że neutrofile wytwarzane są w szpiku kostnym, gdzie następnie wraz z krwią wędrują do naczyń krwionośnych i w razie potrzeby, pomagają zwalczać chorobotwórcze drobnoustroje.

Jakie funkcje pełnią neutrofile we krwi?

U zdrowego człowieka neutrofile krążą we krwi i po 7-10 godzinach giną. Jeśli jednak w organizmie toczy się stan zapalny, to w ciągu 15-45 minut są w stanie dotrzeć naczyniami krwionośnymi do miejsca zapalenia, gdzie usiłują walczyć z patogenem, który dostał się do organizmu. Zadaniem neutrofili jest wytworzenie tzw. fagosomu, w którym zamykają komórkę chorobotwórczego patogenu, a następnie poprzez kolejne tlenowe lub beztlenowe procesy ją unieszkodliwiają. Oprócz tego komórki te wygaszają zapalenie, a także uniemożliwiają patogenom dostęp do substancji, które pozwalają im przeżyć, czyli np. cynku i żelaza. Co ciekawe neutrofile tworzą tzw. zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe, w które łapane są bakterie, wirusy i inne patogeny, a następnie są w nich unieszkodliwiane. Niestety, chociaż neutrofile świetnie bronią organizmu człowieka przed patogenami, to niektóre komórki chorobotwórcze są w stanie przed nimi „uciekać”, a czasami nawet zaburzać proces ich tworzenia.

Morfologia krwi – norma neutrofili we krwi

Przyjmuje się, że wykonując morfologię krwi norma dla granulocytów u zdrowego, dorosłego człowieka wynosi 2-7 K/µl (G/l). Z kolei tylko dla neutrofili wynosi ona 2,5-6,5 K/µl (G/l). Należy jednak podkreślić, że ogólne normy stanowią zawsze tylko wartość informacyjną i mogą być różne dla każdej pracowni analitycznej. Warto także mieć na uwadze, że wyniki morfologii krwi, w tym także to, czy ilość neutrofilii jest w normie, ocenia lekarz, który interpretuje wyniki badania krwi na podstawie stanu zdrowia chorego, jego płci, wieku, trybu życia i wielu innych kwestii.

Co oznacza wzrost liczby neutrofili we krwi?

Neutrofilia, czyli stan, w którym we krwi występuje zwiększona ilości neutrofili, może oznaczać toczący się w organizmie stan chorobowy. Zwykle wskazuje na choroby nowotworowe, w tym często białaczkę. Może też oznaczać zakażenie miejscowe i ogólne (sepsa) lub być związane z chorobami nerek, najczęściej przewlekłym zapaleniem nerek. Wzrost neutrofili może występować także u osób z zawałem mięśnia sercowego, w przebiegu urazów, oparzeń oraz podczas krwotoków.

Nie zawsze jednak większa niż dopuszczalna ilość neutrofilów we krwi oznacza chorobę. Może też wskazywać np. na niedobór kwasu foliowego, czyli witaminy B9, a także witaminy B12. Ponadto występuje u kobiet w trzecim trymestrze ciąży, a także u palaczy lub po silnym wysiłku fizycznym.

Co oznacza spadek ilości neutrofili we krwi?

Po wykonaniu morfologii krwi i otrzymaniu wyników, w których zostanie stwierdzona neutropenia, czyli poziom neutrofili poniżej normy, może wskazywać to także na stan chorobowy. Często jest on związany z chorobami nowotworowymi np. ostrą białaczką lub uszkodzeniami szpiku. Ponadto niski poziom neutrofilii występuje w przebiegu grypy, różyczki oraz innych chorób wirusowych. Taki wynik morfologii krwi może również wystąpić u chorych na malarię, a także gruźlicę, dur lub podczas salmonellozy. Niski poziom neutrofili stwierdza się także w badaniu krwi chorych leczonych cytostatykami, czyli w chorobach nowotworowych podczas chemioterapii.

