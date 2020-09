5 środków ostrożności dotyczących koronawirusa – prawdopodobnie nie wartych czasu

Obserwując to, jak rozprzestrzenia się koronawirus, eksperci zaczęli uznawać niektóre środki ostrożności jako prawdopodobnie nie warte czasu. Na przykład pozostawienie listów i paczek przez kilka dni przed ich otwarciem jest najprawdopodobniej przesadą, według Rachel Graham, epidemiolog z University of North Carolina. Według niej i innych ekspertów, istnieje 5 środków ostrożności dotyczących koronawirusa, którymi być może nie warto się przejmować. Na co wskazali?

1. Nie musisz nosić rękawiczek do sklepu

Według Centers for Disease Control and Prevention koronawirus nie rozprzestrzenia się łatwo przez zanieczyszczone powierzchnie. Osoba może zostać zarażona, jeśli dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajdują się cząsteczki wirusa, a następnie dotknie ust, nosa lub oczu. Noszenie rękawiczek – jednorazowych lub innych – może wydawać się łatwym sposobem na ochronę rąk przed potencjalnym zanieczyszczeniem w sklepie spożywczym. Jednak wytyczne CDC nie zalecają takiego środka ochrony. Niektórzy eksperci obawiają się nawet, że noszenie rękawiczek może dać ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa podczas zakupów.

„Nie noszę rękawiczek w sklepie, ale myję ręce przed wyjściem i po powrocie” – powiedział Paul Volberding, epidemiolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

2. Nie martw się dezynfekcją opakowań żywności

W sierpniu chińscy urzędnicy znaleźli ślady koronawirusa na opakowaniach mrożonek. Jednak według Michaela Ryana ze Światowej Organizacji Zdrowia, te ustalenia prawdopodobnie nie są powodem do niepokoju. Caitlin Howell, inżynier chemii z University of Maine powiedziała, że jest mało prawdopodobne, aby wirus przeżył na mrożonkach. Również Elizabeth Connick, immunolobiolog z University of Arizona, powiedziała, że nie dezynfekuje i nie myje opakowań żywności.

3. Odłożenie książek z biblioteki na trzy dni jest wystarczające

Żywotność wirusa na obiektach zależy od rodzaju materiału: w jednym badaniu stwierdzono, że jednynie trzy godziny jest w stanie przetrwać na papierze. Biorąc to pod uwagę biblioteki nie powinny się zbytnio przejmować poddawaniem książek kwarantannie przed zwróceniem ich do obiegu. Badania przeprowadzone w czerwcu wykazały, że cząsteczki wirusów znikały z powszechnych materiałów bibliotecznych najpóźniej po trzech dniach.

4. Osoby sprzątające mogą przyjść do twojego domu

Od początku pandemii ludzie unikają zapraszania gości do domów. Jednak większość ekspertów twierdzi, że od czasu do czasu można pozwolić przyjść osobie sprzątającej lub naprawiającej sprzęty. Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych powiedział, że gosposia przychodzi do jego domu raz na dwa tygodnie: „Zawsze nosi maskę i rękawiczki, gdy jest w domu”.

5. W basenie można bezpiecznie pływać

Koronawirus nie rozprzestrzenia się w wodzie – zwłaszcza nie w basenach chlorowanych, gdzie substancja chemiczna „powinna się inaktywować” – mówi CDC. Dodatkowo, ponieważ koronawirus jest wirusem układu oddechowego, złapanie go zwykle wiąże się z wdychaniem, a nie połykaniem. Więc pływanie jest stosunkowo bezpieczne. Eksperci zalecają jedynie środki ostrożności w szatniach.

„Generalnie patogeny układu oddechowego nie przeżywają w wodzie” – powiedział Joseph Eisenberg, epidemiolog ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Michigan.

