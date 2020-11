1/5 pacjentów z COVID-19 otrzymuje diagnozę psychiatryczną w ciągu 90 dni

Naukowcy przyjrzeli się dokumentacji medycznej 69 milionów pacjentów ze Stanów Zjednoczonych. Objęła okres od 20 stycznia do 1 sierpnia 2020. Dane dotyczyły 62 000 osób, które zaraziły się COVID-19 i wykazały powiązania między koronawirusem a zdrowiem psychicznym.

COVID-19 a lęk i depresja

W wyniku analizy okazało się, że w ciągu trzech miesięcy (ok. 90 dni) po pozytywnym wyniku testu na COVID-19, prawie co piąty ocalały (18%) uzyskał diagnozę psychiatryczną. Jest to około dwa razy częściej niż w przypadku innych grup pacjentów z różnymi chorobami i stanami analizowanymi w ramach badania w tym samym okresie.

„Badania pokazują, że istnieje 18% szans na postawienie diagnozy psychiatrycznej po COVID-19 w porównaniu z 13% po grypie” – powiedział psychiatra i profesor honorowy Uniwersytetu College London.

Badanie, które zostało opublikowane w czasopiśmie Lancet Psychiatry, nie dotyczyło przyczyn ani mechanizmów, które mogłyby wyjaśnić związek między zarażeniem się COVID-19 a diagnozą psychiatryczną.

Badanie również wykazało, że zaburzenie psychiatryczne w poprzednim roku wiązało się ze zwiększoną szansą na zarażenie koronawirusem. Ryzyko to było niezależne od fizycznych czynników ryzyka COVID-19, takich jak otyłość, ale można je wyjaśnić możliwymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi.

