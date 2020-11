Układ oddechowy – ile o nim wiesz? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

Układ oddechowy to części ciała (w tym narządy) biorące udział w oddychaniu podczas wymiany tlenu i dwutlenku węgla.

Oddychanie – jak przebiega?

Oddychanie rozpoczyna się, gdy wdychasz powietrze do nosa lub ust. Podróżuje w dół gardła i do tchawicy, która jest podzielona na kanały powietrzne zwane oskrzelami. Aby płuca działały sprawnie, drogi oddechowe muszą być otwarte. Powinny być wolne od stanu zapalnego lub obrzęku i dodatkowego śluzu.

Gdy oskrzela przechodzą przez płuca, dzielą się na mniejsze kanały powietrzne zwane oskrzelikami. Oskrzeliki kończą się małymi pęcherzykami płucnymi. Są one otoczone siatką małych naczyń krwionośnych, w których tlen z wdychanego powietrza przedostaje się do krwi.

Po wchłonięciu tlenu krew trafia do serca. Ono następnie pompuje ją przez ciało do komórek tkanek i narządów. Gdy komórki wykorzystują tlen, wytwarzają dwutlenek węgla, który trafia do krwi. Krew przenosi dwutlenek węgla z powrotem do płuc, skąd jest usuwany z organizmu podczas wydechu.

Tlen medyczny a COVID-19. Co to jest i jak może pomóc?

Układ oddechowy – quiz

Tyle z teorii. Teraz nadszedł najwyższy czas, byś sprawdził swoją faktyczną wiedzę o układzie oddechowym człowieka. Zajrzyj do naszego quizu i rozwiąż go!

QUIZ: Układ oddechowy – ile o nim wiesz?

