Cukrzyca typu 2. Pięć subtelnych objawów

Cukrzyca typu 2. jest powszechnie występującą chorobą. W przeciwieństwie do cukrzycy typu 2. w tym przypadku organizm jest zdolny do wytwarzania insuliny. Mechanizm choroby jest więc nieco inny. W cukrzycy typu 2. organizm jest odporny na działanie insuliny, dochodzi więc do wzrostu poziomu poziomu cukru we krwi, co nazywa się insulinoopornością. Nazwę tę słyszy się coraz częściej, bo i sama choroba występuje coraz częściej. Zdarza się też, że sami ignorujemy niektóre objawy lub nie są one na tyle uciążliwe, byśmy szukali pomocy u lekarza.

Cukrzyca typu 2. jest bardzo podstępną chorobą – potrafi rozwijać się latami, dając bardzo subtelne objawy. Niestety, nieleczona insulinozależność prowadzi do bardzo poważnych problemów ze zdrowiem, np. niewydolności serca czy nerek, a także np. uszkodzeń wzroku. W przypadku cukrzycy typu 2. poziom cukru we krwi może wzrastać stopniowo, więc zmiany w ogólnym samopoczuciu czasem łatwo zbagatelizować. Oto kilka niepokojących sygnałów:

Cukrzyca typu 2. a utrata masy ciała

Chociaż brzmi to zaskakująco, cukrzyca typu 2. może powodować utratę masy ciała, a to dlatego, że brakuje wystarczającej ilości insuliny, aby utrzymać poziom cukru we krwi pod kontrolą. Insulina pomaga zachować masę mięśniową i tłuszczową.

Cukrzyca typu 2. a zmęczenie

Nadmiar cukru we krwi powoduje zmęczenie. Wynika to m.in. z faktu, że organizm nie potrafi wykorzystać go jako źródła energii. Sprawę pogarsza nocne wstawanie do toalety i przerywanie spokojnego snu.

Cukrzyca typu 2. a zwiększone pragnienie i oddawanie moczu

Kiedy poziom cukru we krwi wzrasta, dostaje się on do moczu. Cukier ma postać płynną, co daje wrażenie jakby dochodziło do zwiększonej produkcji moczu. Częste wyprawy do łazienki są więc sygnałem ostrzegawczym. Łatwo zwrócić uwagę na ten objaw, ponieważ potrzeba skorzystania z toalety pojawia się także w nocy, a to szybko daje się we znaki. Co ciekawe, apetyt przy cukrzycy typu 2. może być wzmożony.

Cukrzyca typu 2. a mrowienie stóp

Tzw. neuropatia cukrzycowa może powodować mrowienie i drętwienie w obrębie stóp, a także sprawiać, że stopy będą chłodne. W przypadku cukrzycy stan ten może być objawem uszkodzenia nerwów.

Cukrzyca typu 2. a problemy ze wzrokiem

Nadmiar cukru może też trafić do gałki ocznej, powodując puchnięcie gałki ocznej. W efekcie pojawia się problem z patrzeniem w dal, obraz jest rozmazany i nieostry.

Jeżeli zauważysz u siebie któryś z powyższych objawów, powinieneś zbadać poziom cukru we krwi. Leczenie cukrzycy jest skomplikowane i najczęściej wymaga wdrożenia kilku leków – kluczowej jest jednak zaangażowanie pacjenta i przestrzeganie zaleceń. Chcąc uchronić się przed cukrzycą typu 2. warto dbać o codzienną aktywność fizyczną i zdrowo się odżywiać – w kwestii profilaktyki te dwa czynniki są najważniejsze.