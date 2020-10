Masz COVID-19 i chcesz kupić pulsoksymetr? Sprawdź, jaki wybrać i ile on kosztuje

Pulsoksymetr umożliwia pomiar w dosłownie kilka sekund poziomu saturacji, czyli wysycenia krwi tlenem. U zdrowej osoby jej normy wynoszą 95-99 procent (u osób starszych 93-95 procent). W pierwszej i mniej groźnej fazie COVID-19 również powinny się one mieścić w tym zakresie. Jeśli jednak spadną, może to oznaczać, że dana osoba wymaga hospitalizacji i warto, by ktoś, kto leczy się w domu, zadzwonił w takiej sytuacji od razu do lekarza. Pulsoksymetr może więc być bardzo przydatnym sprzętem w domu w czasie koronawirusa. Ale jak wybrać właściwy sprzęt?

Pulsoksymetr: jaki wybrać?

Do użytku domowego przeznaczone są dwa rodzaje pulsoksymetrów: nadgarstkowy i napalcowy (czasem też taki do nałożenia na małżowinę uszną). Ich obsługa nie jest trudna: wystarczy nałożyć sprzęt na palec bądź nadgarstek, a on w kilka sekund przedstawi pomiar. Wybierając pulsoksymetr zwróć przede wszystkim uwagę na dokładność wskazywanych przez niego pomiarów. Ważny jest również sposób przedstawiania danych (czy jest dla ciebie czytelny), a także intuicyjność obsługi. Niektóre pulsoksymetry mają również alarm, który włącza się, gdy poziom saturacji jest wyjątkowo niski.

Pulsoksymetr: cena

Dobrej jakości, ale najprostszy pulsoksymetr nakładany na palec kosztuje około 150 zł. Urządzenia z wyświetlaczami mogą kosztować nawet kilkaset złotych – im więcej urządzenie ma funkcji, tym jest droższe. Niebezpiecznie jest jednak kupować sprzęt poniżej 100 zł, ponieważ najpewniej nie będzie on dobrej jakości.

